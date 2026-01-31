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AZ1133/58
Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.
Stereo kanalnik FM/MW (AM)
S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.
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