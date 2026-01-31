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AZ1133/12
Uživajte v glasbi, kjerkoli ste
V življenju vas razveseljujejo preproste reči in cenite priročnost. Eleganten in prenosen Philipsov radio s CD-predvajalnikom vam omogoča razvajanje ob najljubši glasbi MP3 s pomočjo funkcij, ki so preproste za uporabo.
Sodobna zasnova
MP3-CD
Stereo kanalnik FM/MW (AM)
S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.
Slušalke kadarkoli povežite s tem predvajalnikom Philips za osebnejše poslušanje. Če slušalke povežete s predvajalnikom, boste uživali v priljubljenem filmu ali glasbi z vrhunskim zvokom, ne da bi pri tem motili druge.
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