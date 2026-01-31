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Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ1133/12

Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

V življenju vas razveseljujejo preproste reči in cenite priročnost. Eleganten in prenosen Philipsov radio s CD-predvajalnikom vam omogoča razvajanje ob najljubši glasbi MP3 s pomočjo funkcij, ki so preproste za uporabo.

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Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

  • Sodobna zasnova

  • MP3-CD

Kanalnik FM/MW za poslušanje radia

Kanalnik FM/MW za poslušanje radia

Stereo kanalnik FM/MW (AM)

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke

S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.

Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov

Slušalke kadarkoli povežite s tem predvajalnikom Philips za osebnejše poslušanje. Če slušalke povežete s predvajalnikom, boste uživali v priljubljenem filmu ali glasbi z vrhunskim zvokom, ne da bi pri tem motili druge.

Tehnične specifikacije

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