Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW

Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti enkrat, pri čemer jih lahko predvajate na katerem koli predvajalniku CD, medtem ko je mogoče plošče CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa jih lahko le na združljivih predvajalnikih CD.