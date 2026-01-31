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Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ102S/12

Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

Uživate v preprostih vsakodnevnih rečeh in cenite priročnost. Kompakten in prenosen Philipsov radio s CD-predvajalnikom vam omogoča razvajanje ob najljubši glasbi s funkcijami, ki so preproste za uporabo.

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Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

  • Srebrna

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke

S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.

Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW

Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW

Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti enkrat, pri čemer jih lahko predvajate na katerem koli predvajalniku CD, medtem ko je mogoče plošče CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa jih lahko le na združljivih predvajalnikih CD.

Tehnične specifikacije

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