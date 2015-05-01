Izdelek ni več na voljo
AW3000/10
Vrhunski zvok glasbe. Brezžično.
Z brezžičnim zvočnikom Philips Fidelio brezžično predvajajte glasbo z vrhunskim zvokom. Brezžično pretakajte glasbo s 4 glasbenimi pogonskimi enotami za pristno glasbeno doživetje iz kompaktnega zvočnika
Vrhunski stereo zvok
36 W, 4 pogonske glasbene enote
Analogni vhod
Aplikacije, ki je na voljo v spletnih trgovinah Apple in Google Play, samodejno zazna prenosljive in druge združljive naprave, ki so povezane z omrežjem Wi-Fi, in nemudoma omogoči upravljanje glasbe. Z vsako napravo lahko kjerkoli upravljate predvajanje glasbe, glasnost, nastavitve zvoka ter spletne glasbene storitve in internetni radio.
Zvočniki imajo posebno nagnjene pogonske glasbene enote profesionalnega razreda, ki ustvarijo najširšo in najbolj pristno zvočno kuliso. Postavitev pogonskih enot zagotavlja neprekosljivo kakovost dinamičnega zvoka povsod po prostoru. Edinstvena zasnova zvočnikov se nevsiljivo prilagodi vsaki notranji opremi.
Prek dodatnega linijskega priključka lahko z brezžičnim sistemom Philips povežete zunanje glasbene vire. Zvočnike enostavno priključite na linijski vhod, zvočni izhod ali vtikač za slušalke kateregakoli predvajalnika, kot so predvajalnik CD/DVD, televizor ali predvajalnik MP3.
Nagrade
3.0
od 5
3
Ocene
mglinski01
01/05/2015
Polska
Kompaktowy z dobrym dźwiękiem
Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
robmot
17/12/2013
Polska
Ogólnie OK
Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Radovik
13/03/2015
Česká republika
Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel
Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.
Ta ocena je bila podana za AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Ta ocena je bila podana za AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Napster je na voljo samo v Nemčiji in Združenem kraljestvu.