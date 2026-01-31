Uživajte v številnih spletnih glasbenih storitvah

Naročnina na spletne glasbene storitve je eden od najboljših načinov dostopa do široke obsega glasbe, vključno z najnovejšimi izdanimi skladbami. Ko imate na voljo povezavo z internetom, lahko dostopate do glasbe kadarkoli in kjerkoli. S Philipsovim brezžičnim glasbenim sistemom vam za uživanje ob spletnih glasbenih storitvah niti ne bo treba vklopiti računalnika.