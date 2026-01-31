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Izdelek ni več na voljo

Brezžična zvočna povezava A1

AW1000/10

Vrhunski zvok glasbe. Brezžično.

Prek brezžične glasbene povezave Philips Fidelio lahko z glasbenim sistemom predvajate vso glasbo v oblaku in poslušate internetne radijske postaje. Brskajte in predvajajte s prenosno napravo Android ali Apple.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Vrhunski zvok glasbe. Brezžično.

  • Glasbeni sistem postane brezžičen

  • Digitalni izhod in analogni vhod/izhod

Uživajte v številnih spletnih glasbenih storitvah

Uživajte v številnih spletnih glasbenih storitvah

Naročnina na spletne glasbene storitve je eden od najboljših načinov dostopa do široke obsega glasbe, vključno z najnovejšimi izdanimi skladbami. Ko imate na voljo povezavo z internetom, lahko dostopate do glasbe kadarkoli in kjerkoli. S Philipsovim brezžičnim glasbenim sistemom vam za uživanje ob spletnih glasbenih storitvah niti ne bo treba vklopiti računalnika.

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitev – naprava Vstavi in poženi

Podpora za pretakanje glasbe prek protokola UPnP

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Omejitve odgovornosti

  1. Napster je na voljo samo v Nemčiji in Združenem kraljestvu.