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AW1000/10
Vrhunski zvok glasbe. Brezžično.
Prek brezžične glasbene povezave Philips Fidelio lahko z glasbenim sistemom predvajate vso glasbo v oblaku in poslušate internetne radijske postaje. Brskajte in predvajajte s prenosno napravo Android ali Apple.
Glasbeni sistem postane brezžičen
Digitalni izhod in analogni vhod/izhod
Naročnina na spletne glasbene storitve je eden od najboljših načinov dostopa do široke obsega glasbe, vključno z najnovejšimi izdanimi skladbami. Ko imate na voljo povezavo z internetom, lahko dostopate do glasbe kadarkoli in kjerkoli. S Philipsovim brezžičnim glasbenim sistemom vam za uživanje ob spletnih glasbenih storitvah niti ne bo treba vklopiti računalnika.
Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitev – naprava Vstavi in poženi
Ocene
Napster je na voljo samo v Nemčiji in Združenem kraljestvu.