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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Tehnologija Super Lift&Cut
Prilagodljive glave
Tesnilo Aquatec za udobno suho in osvežilno mokro britje. Optimiran za uporabo z brivskim gelom ali peno za udobnejše britje tudi pod prho.
Zaobljene zaščitne glave z malo trenja se prilagajajo vašim obraznim potezam in preprečujejo poškodbe kože.
Sistem dvojnih rezil, ki je vgrajen v električni brivnik Philips, za natančno britje privzdiguje dlačice in omogoča udobno in natančnejše britje.
4.5
od 5
278
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
03/07/2021
Slovenija
zelo učinkovit in vzdržljiv
zelo ugodna cena za tako kvaliteten izdelek.Priporočam vsakemu moškemu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
Hr02
31/12/2015
Hrvatska
Preverjen kupec
Odlična ergonomija i jednostavnost upotrebe
Ovaj je poizvod odlčna kombinacija za suho-mokro brijanje.Jedina mala zamjerka je nedostatak šišaca no sve u svemu odličan brijači aparat!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AquaTouch AT750/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AquaTouch AT750/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje
rajce
10/11/2020
Česká republika
Preverjen kupec
kvalitní
kvalita líbí se mi velká vydrž baterie a dobře propracované
Prednosti
lze použít na suché i mokré holení
Slabosti
nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AquaTouch AT751/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AquaTouch AT751/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení