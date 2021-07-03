IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Odlična zaščita kože, gladko britje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Odlična zaščita kože, gladko britje
  • Odlična zaščita kože, gladko britje
  • Odlična zaščita kože, gladko britje
  • Odlična zaščita kože, gladko britje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Odlična zaščita kože, gladko britje
  • Odlična zaščita kože, gladko britje
  • Odlična zaščita kože, gladko britje

Izdelek ni več na voljo

AquaTouchElektrični brivnik za mokro in suho britje

AT750/16

4.5
| (278) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Odlična zaščita kože, gladko britje
Tesnilo Aquatec brivnika Philips zagotavlja udobno suho in osvežilno mokro britje. Za še udobnejše britje uporabljajte pri mokrem britju brivski gel ali peno. Zdaj lahko uživate v osvežilnem britju brez skrbi, da bi si poškodovali kožo.
Poglej vse prednosti
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Mokro britje z brivskim gelom ali peno

Odlična zaščita kože, gladko britje

  • Tehnologija Super Lift&Cut

  • Prilagodljive glave

Optimiran za uporabo z brivskim gelom ali peno za udobnejše britje

Optimiran za uporabo z brivskim gelom ali peno za udobnejše britje

Tesnilo Aquatec za udobno suho in osvežilno mokro britje. Optimiran za uporabo z brivskim gelom ali peno za udobnejše britje tudi pod prho.

Gladko drsi po potezah vašega obraza

Gladko drsi po potezah vašega obraza

Zaobljene zaščitne glave z malo trenja se prilagajajo vašim obraznim potezam in preprečujejo poškodbe kože.

Za udobno in gladko britje

Za udobno in gladko britje

Sistem dvojnih rezil, ki je vgrajen v električni brivnik Philips, za natančno britje privzdiguje dlačice in omogoča udobno in natančnejše britje.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

278

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

03/07/2021

Slovenija

Slovenija

zelo učinkovit in vzdržljiv

zelo ugodna cena za tako kvaliteten izdelek.Priporočam vsakemu moškemu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver

31/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odlična ergonomija i jednostavnost upotrebe

Ovaj je poizvod odlčna kombinacija za suho-mokro brijanje.Jedina mala zamjerka je nedostatak šišaca no sve u svemu odličan brijači aparat!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AquaTouch AT750/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AquaTouch AT750/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje

10/11/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

kvalitní

kvalita líbí se mi velká vydrž baterie a dobře propracované

Prednosti

lze použít na suché i mokré holení

Slabosti

nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AquaTouch AT751/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AquaTouch AT751/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki