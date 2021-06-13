2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Bluetooth®
Neposredna povezava USB
SD
Digitalni kanalnik FM
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
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4.3
od 5
13
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
hp614
13/06/2021
България
Заслужава си
Най якото радио което съм с купувал. Има уникален звук и обхват
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AT10 безжична портативна тонколона
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AT10 безжична портативна тонколона
qqrydza
05/01/2018
Polska
polecam
fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Kris77
15/08/2016
Polska
Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.
Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy