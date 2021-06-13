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  • Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste
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  • Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste
  • Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste
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  • Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste

Izdelek ni več na voljo

brezžični prenosni zvočnik

AT10/00

4.3
| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%
Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste
Uživajte ob poslušanju glasbe iz Philipsovega kompaktnega vsestranskega prenosnega zvočnika. Preprosto izberite vir glasbe, in sicer brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth, radio FM, zvočni vhod, priključek USB ali kartico SD. Vgrajena akumulatorska baterija zagotavlja predvajanje glasbe kjerkoli
Poglej vse prednosti

Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste

  • Bluetooth®

  • Neposredna povezava USB

  • SD

  • Digitalni kanalnik FM

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Sprejemnik FM za poslušanje radia

0

Neposredna povezava USB, reža za kartice za predvajanje glasbe oblike MP3

Neposredna povezava USB, reža za kartice za predvajanje glasbe oblike MP3

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

13

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

13/06/2021

България

България

Заслужава си

Най якото радио което съм с купувал. Има уникален звук и обхват

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AT10 безжична портативна тонколона

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AT10 безжична портативна тонколона

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

15/08/2016

Polska

Polska

Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.

Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

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