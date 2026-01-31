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AS360/12
Pretakajte glasbo in polnite telefon Android
Zvočnik AS360 elegantne zasnove predvaja vrhunski zvok. Prek povezave Bluetooth brezžično pretakajte glasbo iz telefona, priključite ga za hitro polnjenje ali prek povezave USB polnite drugo napravo.
Bluetooth®
za Android
Vrata USB za polnjenje
10 W, na baterije ali izmenični tok
Pripomoček Philips Bluetooth Audio Connect, ki ga lahko prenesete iz trgovine Google Play, vam omogoča enostavno povezavo in združevanje mobilne naprave z vsako napravo Bluetooth Philips. Dotaknite se pripomočka, da samodejno dodate, združite in povežete zvočno napravo Philips Bluetooth. Ko je dodana, jo lahko preimenujete in spremenite ikone. Pripomoček vam omogoča uporabo več zvočnih naprav Philips in enostavno preklapljanje med napravami Bluetooth. Dotaknite se, da izberete želeno zvočno napravo Philips, in začnite s pretakanjem.
Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.
Napredna tehnologija zagotavlja izboljšano pretakanje zvoka prek povezave Bluetooth®. Standardni zvok Bluetooth® uporablja kodek SBC, ki je ustvarjen za osnovno prenašanje zvoka, zato so poslušalci občasno razočarani nad kakovostjo. Zvočnik Philips pa vsebuje vrhunsko brezžično tehnologijo Bluetooth®-aptX®, ki zagotavlja bogat, mogočen in kristalno čist zvok. Združljiv je z najnovejšimi pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki in drugimi napravami Android™, zagotavlja pa vam pričakovano kakovost zvoka. Brezžična glasba še nikoli ni bila tako kakovostna.
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