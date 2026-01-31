IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Primarna slika
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Primarna slika

Izdelek ni več na voljo

brezžična zvočniška postaja

AS360/12

Pretakajte glasbo in polnite telefon Android

Zvočnik AS360 elegantne zasnove predvaja vrhunski zvok. Prek povezave Bluetooth brezžično pretakajte glasbo iz telefona, priključite ga za hitro polnjenje ali prek povezave USB polnite drugo napravo.

Poglej vse prednosti

Pretakajte glasbo in polnite telefon Android

  • Bluetooth®

  • za Android

  • Vrata USB za polnjenje

  • 10 W, na baterije ali izmenični tok

Pripomoček za enostavno združevanje naprav Bluetooth za telefon Android

Pripomoček Philips Bluetooth Audio Connect, ki ga lahko prenesete iz trgovine Google Play, vam omogoča enostavno povezavo in združevanje mobilne naprave z vsako napravo Bluetooth Philips. Dotaknite se pripomočka, da samodejno dodate, združite in povežete zvočno napravo Philips Bluetooth. Ko je dodana, jo lahko preimenujete in spremenite ikone. Pripomoček vam omogoča uporabo več zvočnih naprav Philips in enostavno preklapljanje med napravami Bluetooth. Dotaknite se, da izberete želeno zvočno napravo Philips, in začnite s pretakanjem.

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Brezžično pretakanje glasbe Bluetooth®-aptX® v visoki kakovosti

Napredna tehnologija zagotavlja izboljšano pretakanje zvoka prek povezave Bluetooth®. Standardni zvok Bluetooth® uporablja kodek SBC, ki je ustvarjen za osnovno prenašanje zvoka, zato so poslušalci občasno razočarani nad kakovostjo. Zvočnik Philips pa vsebuje vrhunsko brezžično tehnologijo Bluetooth®-aptX®, ki zagotavlja bogat, mogočen in kristalno čist zvok. Združljiv je z najnovejšimi pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki in drugimi napravami Android™, zagotavlja pa vam pričakovano kakovost zvoka. Brezžična glasba še nikoli ni bila tako kakovostna.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki