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Izdelek ni več na voljo

priključni zvočnik s povezavo Bluetooth®

AS351/12

4.5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Osvobodite glasbo in polnite telefon Android

Elegantni priključni zvočnik Philips AS351/12 predvaja vrhunski zvok. Telefon Android priključite na priključno postajo za predvajanje in polnjenje ali pa prek povezave USB polnite drugo napravo. Zvočnik ima predvajalnik Songbird za enostavno sinhronizacijo med telefonom in računalnikom.

Poglej vse prednosti

s tem priključnim zvočnikom

Osvobodite glasbo in polnite telefon Android

  • za Android

Elegantna priključna postaja FlexiDock za priključitev in polnjenje telefona Android

Elegantna priključna postaja FlexiDock za priključitev in polnjenje telefona Android

Priključna postaja Philips FlexiDock je idealna za telefone Android. Zaradi edinstvene zasnove lahko nanjo priključite večino telefonov Android – s priključkom na spodnjem, stranskem ali celo zgornjem delu. Ker je izjemno prilagodljiva, kot prva priključna postaja omogoča priključitev telefonov Android različnih proizvajalcev brez standardiziranega položaja in usmerjenosti za priključek mikro USB. Postajo lahko tudi enostavno prilagodite tako, da je telefon priključen navpično ali vodoravno, zato lahko telefon Android postavite na sredino zvočnika.

Brezžično pretakanje glasbe Bluetooth iz naprave Android

Brezžično pretakanje glasbe Bluetooth iz naprave Android

Najljubše skladbe poslušajte z zvočnikom, ki predvaja odličen zvok. S tem priključnim zvočnikom Philips lahko prek povezave Bluetooth predvajate glasbo iz naprav Android. Iz spleta prenesite brezplačno aplikacijo Philips DockStudio, da bo povezava Bluetooth samodejno vklopljena, ko priključite napravo. Uživali boste v zmogljivem in vrhunskem zvoku iz izredno priročne naprave. Boljša izbira je skoraj nemogoča.

Polnjenje druge mobilne naprave prek vmesnika USB

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

19/07/2012

Polska

Polska

Sprzęt wart polecenia z uwagi na funkcjonalność i łatwość użytkowania.

Głośnik ze stacją dokującą to bardzo przydatne małe urządzenie, które może ułatwić życie niejednemu użytkownikowi. Philips AS351/12 to stacja dokująca, do której pasują doskonale urządzenia z systemem Android. W moim przypadku jest to smartfon, którego podłączam do stacji i już mogę korzystać z jej funkcjonalności. Generalnie głośnik wykonany jest solidnie, z dobrej jakości materiałów. Przydatną jego funkcją jest możliwość podłączenia zarówno do zasilania sieciowego, jak i korzystania z zasilania bateriami, dzięki czemu można zabierać stację w różne miejsca ze sobą. Stacja jest funkcjonalna. Dzięki oprogramowaniu Fidelio, które instalujemy w telefonie możemy korzystać m.in. z radia internetowego, odtwarzania muzyki bezpośrednio z telefonu, odtwarzania wideo z telefonu, czy też z zegara i wielofunkcyjnego budzika. Dzięki możliwości połączenia smartfona ze stacją poprzez Bluetooth można stację przenosić w różne miejsca w domu, co jest bardzo przydatne. Ja korzystałam z tej możliwości by móc w każdej chwili odtworzyć mojemu synkowi kołysanki wgrane do smartfona, a gdy już nie było to potrzebne szybko przełączyć sprzęt np. na radio internetowe. Obsługa sprzętu jest intuicyjna. Głośnik może umilić i ułatwić życie młodym mamom, które tak jak ja nie mają chwili na słuchanie muzyki, a dzięki stacji jest to możliwe, bo łatwo i szybko można ją włączyć. Mamy mogą zabrać stację ze sobą do wózka na spacer z dzieckiem lub umilić dziecku czas podczas zabawy w ogródku, gdy jest piękna pogoda. Istotna jest też możliwość jednoczesnego ładowania baterii telefonu podczas korzystania ze stacji. Jest to bardzo korzystna funkcja gdyż wiadomo, że smartfony bardzo szybko się rozładowują. Głośnik ze stacją dokującą Philips AS351/12 oceniam pozytywnie. Jest to sprzęt wart polecenia.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt o wielu dobrych funkcjach.

Produkt o wielu dobrych funkcjach. Szczególnie jako ładowarka Androida. Ładny wygląd.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

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