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Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
Ta sistem predvaja in polni vaš telefon Android in vas celo zbudi z glasbo z vašega telefona ali radia. Naložite si brezplačno aplikacijo, ki je na voljo skupaj s predvajalnikom Songbird in uživajte v odličnem upravljanju glasbe in drugih edinstvenih funkcijah.
za Android
Priključna postaja Philips FlexiDock je idealna za telefone Android. Zaradi edinstvene zasnove lahko nanjo priključite večino telefonov Android – s priključkom na spodnjem, stranskem ali celo zgornjem delu. Ker je izjemno prilagodljiva, kot prva priključna postaja omogoča priključitev telefonov Android različnih proizvajalcev brez standardiziranega položaja in usmerjenosti za priključek mikro USB. Postajo lahko tudi enostavno prilagodite tako, da je telefon priključen navpično ali vodoravno, zato lahko telefon Android postavite na sredino zvočnika.
Brezplačna aplikacija Philips DockStudio omogoča uporabo neštetih edinstvenih funkcij s priključnimi zvočniki. Poslušate lahko več tisoč radijskih postaj z vsega sveta, brskate po glasbeni zbirki in glasbo delite s prijatelji prek storitve Facebook, fotografije izvajalcev pa prek storitve Flickr. Aplikacija vključuje tudi predvajalnik Songbird za enostavno iskanje, predvajanje in sinhronizacijo vsebin med računalnikom in napravami Android. V načinu ure lahko nastavite več prilagojenih glasbenih alarmov in spremljate sveže vremenske novice. Aplikacijo lahko popolnoma brezplačno prenesete iz spletne trgovine Google Play.
Najljubše skladbe poslušajte z zvočnikom, ki predvaja odličen zvok. S tem priključnim zvočnikom Philips lahko prek povezave Bluetooth predvajate glasbo iz naprav Android. Iz spleta prenesite brezplačno aplikacijo Philips DockStudio, da bo povezava Bluetooth samodejno vklopljena, ko priključite napravo. Uživali boste v zmogljivem in vrhunskem zvoku iz izredno priročne naprave. Boljša izbira je skoraj nemogoča.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tomo
18/08/2013
Česká republika
Dobrý výrobek, který má ale své mouchy
Výrobek je kvalitní, zpracování skvělé, ale má některé nedodělky. Především mě chybí regulace basů. Výšek je akorát, basů už na můj vkus až moc. Především poslech řeči už je nesrozumitelný, na některé hudební žánry už se nehodí. Někomu to ovšem může vyhovovat. Budík sem kupoval především kvůli internetovému rádiu. To je bohužel s aplikací DockStudio nepoužitelné. Spárování s telefonem přes bluetooth proběhne bez problémů, ovšem po připojení telefonu k WiFi pro stream rádia signál vypadne. Sítě WiFi a BT se zkrátka mezi sebou bijí. Takže pokud nemáte dostatečně rychlá mobilní data, internetové rádio si neužijete. Na podpoře Philips mi odpověděli vyhýbavě, dle mého tenhle problém nelze z jejich strany nyní vyřešit. Kdyby šel alespoň konektor miniUSB využít i pro přenos dat namísto BT, pak by problém s rušením síti odpadl. Ten lze ale využít pouze pro dobíjení. Dále nelze vložit záložní baterii. Krátký výpadek proudu do cca půl hodiny budík zvládne, při delším už čas vypadne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®