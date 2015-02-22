2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
za Android
Priključna postaja Philips FlexiDock je idealna za telefone Android. Zaradi edinstvene zasnove lahko nanjo priključite večino telefonov Android – s priključkom na spodnjem, stranskem ali celo zgornjem delu. Ker je izjemno prilagodljiva, kot prva priključna postaja omogoča priključitev telefonov Android različnih proizvajalcev brez standardiziranega položaja in usmerjenosti za priključek mikro USB. Postajo lahko tudi enostavno prilagodite tako, da je telefon priključen navpično ali vodoravno, zato lahko telefon Android postavite na sredino zvočnika.
Brezplačna aplikacija Philips DockStudio omogoča uporabo neštetih edinstvenih funkcij s priključnimi zvočniki. Poslušate lahko več tisoč radijskih postaj z vsega sveta, brskate po glasbeni zbirki in glasbo delite s prijatelji prek storitve Facebook, fotografije izvajalcev pa prek storitve Flickr. Aplikacija vključuje tudi predvajalnik Songbird za enostavno iskanje, predvajanje in sinhronizacijo vsebin med računalnikom in napravami Android. V načinu ure lahko nastavite več prilagojenih glasbenih alarmov in spremljate sveže vremenske novice. Aplikacijo lahko popolnoma brezplačno prenesete iz spletne trgovine Google Play.
Najljubše skladbe poslušajte z zvočnikom, ki predvaja odličen zvok. S tem priključnim zvočnikom Philips lahko prek povezave Bluetooth predvajate glasbo iz naprav Android. Iz spleta prenesite brezplačno aplikacijo Philips DockStudio, da bo povezava Bluetooth samodejno vklopljena, ko priključite napravo. Uživali boste v zmogljivem in vrhunskem zvoku iz izredno priročne naprave. Boljša izbira je skoraj nemogoča.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
honza2
22/02/2015
Česká republika
ok
me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Drakon17
08/09/2013
Česká republika
Užitečné a praktické zařízení
Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®