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  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
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  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
  • Osvobodite glasbo in polnite telefon Android

Izdelek ni več na voljo

priključni zvočnik s povezavo Bluetooth®

AS111/12

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Osvobodite glasbo in polnite telefon Android
S to priklopno postajo Philips AS111/12 lahko polnite telefon Android, predvajate njegovo vsebino in samodejno sinhronizirate uro z napravo. Priloženi predvajalnik SongBird omogoča sinhronizacijo glasbe med telefonom in računalnikom.
Poglej vse prednosti

s tem priključnim zvočnikom

Osvobodite glasbo in polnite telefon Android

  • za Android

Elegantna priključna postaja FlexiDock za priključitev in polnjenje telefona Android

Elegantna priključna postaja FlexiDock za priključitev in polnjenje telefona Android

Priključna postaja Philips FlexiDock je idealna za telefone Android. Zaradi edinstvene zasnove lahko nanjo priključite večino telefonov Android – s priključkom na spodnjem, stranskem ali celo zgornjem delu. Ker je izjemno prilagodljiva, kot prva priključna postaja omogoča priključitev telefonov Android različnih proizvajalcev brez standardiziranega položaja in usmerjenosti za priključek mikro USB. Postajo lahko tudi enostavno prilagodite tako, da je telefon priključen navpično ali vodoravno, zato lahko telefon Android postavite na sredino zvočnika.

Odkrijte, izmenjujte glasbo in uporabljajte druge funkcije aplikacije DockStudio

Odkrijte, izmenjujte glasbo in uporabljajte druge funkcije aplikacije DockStudio

Brezplačna aplikacija Philips DockStudio omogoča uporabo neštetih edinstvenih funkcij s priključnimi zvočniki. Poslušate lahko več tisoč radijskih postaj z vsega sveta, brskate po glasbeni zbirki in glasbo delite s prijatelji prek storitve Facebook, fotografije izvajalcev pa prek storitve Flickr. Aplikacija vključuje tudi predvajalnik Songbird za enostavno iskanje, predvajanje in sinhronizacijo vsebin med računalnikom in napravami Android. V načinu ure lahko nastavite več prilagojenih glasbenih alarmov in spremljate sveže vremenske novice. Aplikacijo lahko popolnoma brezplačno prenesete iz spletne trgovine Google Play.

Brezžično pretakanje glasbe Bluetooth iz naprave Android

Brezžično pretakanje glasbe Bluetooth iz naprave Android

Najljubše skladbe poslušajte z zvočnikom, ki predvaja odličen zvok. S tem priključnim zvočnikom Philips lahko prek povezave Bluetooth predvajate glasbo iz naprav Android. Iz spleta prenesite brezplačno aplikacijo Philips DockStudio, da bo povezava Bluetooth samodejno vklopljena, ko priključite napravo. Uživali boste v zmogljivem in vrhunskem zvoku iz izredno priročne naprave. Boljša izbira je skoraj nemogoča.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

22/02/2015

Česká republika

Česká republika

ok

me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Užitečné a praktické zařízení

Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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