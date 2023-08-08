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Čistite, osvežujte in grejte svoj dom kadarkoli
Čistilnik zraka Philips 3 v 1 ohranja dom zdrav in udoben. Pozimi vas greje, poleti hladi ter s filtracijskim sistemom HEPA nenehno čisti zrak in odstrani 99,95 % delcev, celo tako majhnih kot najmanjši znani virus.
Očisti prostore velikosti do 42 m²
Hitr.dov.čist.zraka(CADR) 165m³/h
HEPA in filter z aktivnim ogljem
Funkcija čiščenja je primerna za prostore velikosti do 42 m² **. Optimalna zasnova z vsesavanjem zraka 360° in visoka učinkovitost filtriranja najdrobnejših delcev zagotavljata učinkovitost čiščenja s hitrostjo dovajanja čistega zraka (CADR) do 165 m³/h*. Učinkovito lahko očisti prostor velikosti 20 m² v 17,5 minute.
3-slojno filtriranje s filtrom NanoProtect HEPA, aktivnim ogljem in predfiltrom zajame 99,95 % delcev, velikih le 0,003 mikrona, torej manjših od najmanjšega znanega virusa***, odstrani bakterije, cvetni prah, prah, delce PM2.5, prhljaj hišnih ljubljenčkov, pršice, spore plesni, vonjave, pline, aerosole in druge onesnaževalce.
Senzor kakovosti zraka zaznava delce v zraku, manjše od 2,5 µm, in jih prikaže v realnem času na številski lestvici in barvnem indikatorju. Barvna vrstica prikazuje kakovost zraka v notranjih prostorih, od modre (dobro), vijolične (zmerno), roza (slabo) do rdeče (zelo slabo). Prikaz v realnem času prikazuje tudi sobno temperaturo in opozorilo za menjavo filtra.
4.9
od 5
141
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nedica
08/08/2023
Srbija
Odličan proizvod, brzo prečisti vazduh
Brzo pročisti vazduh, nema neprijatnih mirisa,može fino da zagreje i ohladi stan
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2000 AMF220/15 3u1 prečišćivač sa ventilatorom i funkcijom grejanja
Datum uporabe 2021-08-08
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2000 AMF220/15 3u1 prečišćivač sa ventilatorom i funkcijom grejanja
Datum uporabe 2021-08-08
Slečna Chytrá
28/06/2021
Česká republika
Del promocije
Skvělý výrobek
Tato čistička vzduchu velice mile překvapila svým jednoduchým ovládáním, což ocení i starší generace, dále dlouhou životností a vysokou kvalitou uhlíkového filtru a zároveň výkonem a rychlou změnou kvality vzduchu. A co oceňuji nejvíce je bezpečnost díky zakrytým lopatkám, tudíž nehrozí úraz ani dětem, ani zvířecím mazlíčkům. Navíc moc pěkně vypadá a je velmi tichá. Mohu než vřele doporučit.
Prednosti
rychlé zlepšení kvality vzduchu, kvalitní filtr s dlouhou životností, 3 rychlosti ventilátoru, možnost nastavení až na 7h, dálkové ovládání, barevná indikace kvality vzduchu, snadná údržba i ovládání, moderní design, kvalita a dlouhá životnost filtru.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu
Datum uporabe 2021-05-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu
Datum uporabe 2021-05-28
vrabčák
25/06/2021
Česká republika
Del promocije
čistička vzduchu - oceňuji funkce výrobku
Čistička má velmi tichý chod, velmi mne překvapila možnost nastavení rotace, plus je funkce ventilátoru i ohřevu. S provozem čističky jsem maximálně spokojena.
Prednosti
funkce nastavení úhlu rotace, funkce ventilátor, funkce ohřev vzduchu
Slabosti
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Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu
Datum uporabe 2021-05-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu
Datum uporabe 2021-05-25
CADR preizkuša certificiran neodvisni laboratorij v skladu z GB/T18801-2015. Po izboljšavah naše metode testiranja in nadzora kakovosti proizvodnje smo vrednosti CADR naših proizvodov povečali.
Če kupite izdelek, pri katerem na embalaži ta informacija še ni posodobljena, zagotavljamo, da izdelek deluje skladno s strožjimi specifikacijami, objavljenimi na spletu.
Velikost prostora 42 m² je izračunana v skladu s standardom NRCC-5401 z uporabo cigaretnega dima . Preizkušeno za CADR v skladu s standardom GB/T18801-2015.
* Preizkušeno leta 2020 v organizaciji IUTA v skladu s standardom DIN71460-1 z aerosolom NaCl.
* * Iz zraka, ki prehaja skozi filter, preizkus zmanjšanja stopnje mikrobov je bil izveden v podjetju Airmid Health group Ltd., rezultati po 40 minutah, naprava v načinu max, v testni komori velikosti 28,5 m³, okuženi z virusom gripe, ki se prenaša po zraku A (H1N1).
* * Čistilnik zraka sam po sebi ne ščiti pred covidom-19, lahko pa je del načrta za zaščito vas in vaše družine (Ameriška agencija za varstvo okolja).
* * * Iz zraka, ki prehaja skozi filter; preizkušeno z aerosolom NaCl v neodvisnem laboratoriju v komori velikosti 30 m³ v skladu s standardom GB21551.3-2010 (kot testna bakterija je bil uporabljena bakterija Staphylococcus Albus 8032).
* * * * Priporočena življenjska doba je teoretično izračunana na podlagi povprečnega nivoja trdih delcev v zraku na prostem 35µg/m³, pri čemer čistilnik 16 ur na dan deluje na najnižji hitrosti v prostoru velikosti 39 m².