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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

Izdelek ni več na voljo

Serija 20003v1 čistilnik s ventilatorjem in funkcijo gretja

AMF220/15

4.9

| (141) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%

Čistite, osvežujte in grejte svoj dom kadarkoli

Čistilnik zraka Philips 3 v 1 ohranja dom zdrav in udoben. Pozimi vas greje, poleti hladi ter s filtracijskim sistemom HEPA nenehno čisti zrak in odstrani 99,95 % delcev, celo tako majhnih kot najmanjši znani virus.

Poglej vse prednosti

Čistite, osvežujte in grejte svoj dom kadarkoli

  • Očisti prostore velikosti do 42 m²

  • Hitr.dov.čist.zraka(CADR) 165m³/h

  • HEPA in filter z aktivnim ogljem

Do 165 m³/h CADR*: čiščenje prostorov velikosti do 42 m² **

Do 165 m³/h CADR*: čiščenje prostorov velikosti do 42 m² **

Funkcija čiščenja je primerna za prostore velikosti do 42 m² **. Optimalna zasnova z vsesavanjem zraka 360° in visoka učinkovitost filtriranja najdrobnejših delcev zagotavljata učinkovitost čiščenja s hitrostjo dovajanja čistega zraka (CADR) do 165 m³/h*. Učinkovito lahko očisti prostor velikosti 20 m² v 17,5 minute.

S filtracijo odstrani 99,95 % delcev, velikih le 0,003 mikrona

S filtracijo odstrani 99,95 % delcev, velikih le 0,003 mikrona

3-slojno filtriranje s filtrom NanoProtect HEPA, aktivnim ogljem in predfiltrom zajame 99,95 % delcev, velikih le 0,003 mikrona, torej manjših od najmanjšega znanega virusa***, odstrani bakterije, cvetni prah, prah, delce PM2.5, prhljaj hišnih ljubljenčkov, pršice, spore plesni, vonjave, pline, aerosole in druge onesnaževalce.

Senzor kakovosti zraka, temperatura in stanje filtra

Senzor kakovosti zraka, temperatura in stanje filtra

Senzor kakovosti zraka zaznava delce v zraku, manjše od 2,5 µm, in jih prikaže v realnem času na številski lestvici in barvnem indikatorju. Barvna vrstica prikazuje kakovost zraka v notranjih prostorih, od modre (dobro), vijolične (zmerno), roza (slabo) do rdeče (zelo slabo). Prikaz v realnem času prikazuje tudi sobno temperaturo in opozorilo za menjavo filtra.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

141

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

08/08/2023

Srbija

Srbija

Odličan proizvod, brzo prečisti vazduh

Brzo pročisti vazduh, nema neprijatnih mirisa,može fino da zagreje i ohladi stan

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2000 AMF220/15 3u1 prečišćivač sa ventilatorom i funkcijom grejanja

Datum uporabe 2021-08-08

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2000 AMF220/15 3u1 prečišćivač sa ventilatorom i funkcijom grejanja

Datum uporabe 2021-08-08

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Tato čistička vzduchu velice mile překvapila svým jednoduchým ovládáním, což ocení i starší generace, dále dlouhou životností a vysokou kvalitou uhlíkového filtru a zároveň výkonem a rychlou změnou kvality vzduchu. A co oceňuji nejvíce je bezpečnost díky zakrytým lopatkám, tudíž nehrozí úraz ani dětem, ani zvířecím mazlíčkům. Navíc moc pěkně vypadá a je velmi tichá. Mohu než vřele doporučit.

Prednosti

rychlé zlepšení kvality vzduchu, kvalitní filtr s dlouhou životností, 3 rychlosti ventilátoru, možnost nastavení až na 7h, dálkové ovládání, barevná indikace kvality vzduchu, snadná údržba i ovládání, moderní design, kvalita a dlouhá životnost filtru.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu

Datum uporabe 2021-05-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu

Datum uporabe 2021-05-28

25/06/2021

Česká republika

Česká republika

čistička vzduchu - oceňuji funkce výrobku

Čistička má velmi tichý chod, velmi mne překvapila možnost nastavení rotace, plus je funkce ventilátoru i ohřevu. S provozem čističky jsem maximálně spokojena.

Prednosti

funkce nastavení úhlu rotace, funkce ventilátor, funkce ohřev vzduchu

Slabosti

x

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu

Datum uporabe 2021-05-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu

Datum uporabe 2021-05-25

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Omejitve odgovornosti

  1. CADR preizkuša certificiran neodvisni laboratorij v skladu z GB/T18801-2015. Po izboljšavah naše metode testiranja in nadzora kakovosti proizvodnje smo vrednosti CADR naših proizvodov povečali.

  2. Če kupite izdelek, pri katerem na embalaži ta informacija še ni posodobljena, zagotavljamo, da izdelek deluje skladno s strožjimi specifikacijami, objavljenimi na spletu.

  3. Velikost prostora 42 m² je izračunana v skladu s standardom NRCC-5401 z uporabo cigaretnega dima . Preizkušeno za CADR v skladu s standardom GB/T18801-2015.

  4. * Preizkušeno leta 2020 v organizaciji IUTA v skladu s standardom DIN71460-1 z aerosolom NaCl.

  5. * * Iz zraka, ki prehaja skozi filter, preizkus zmanjšanja stopnje mikrobov je bil izveden v podjetju Airmid Health group Ltd., rezultati po 40 minutah, naprava v načinu max, v testni komori velikosti 28,5 m³, okuženi z virusom gripe, ki se prenaša po zraku A (H1N1).

  6. * * Čistilnik zraka sam po sebi ne ščiti pred covidom-19, lahko pa je del načrta za zaščito vas in vaše družine (Ameriška agencija za varstvo okolja).

  7. * * * Iz zraka, ki prehaja skozi filter; preizkušeno z aerosolom NaCl v neodvisnem laboratoriju v komori velikosti 30 m³ v skladu s standardom GB21551.3-2010 (kot testna bakterija je bil uporabljena bakterija Staphylococcus Albus 8032).

  8. * * * * Priporočena življenjska doba je teoretično izračunana na podlagi povprečnega nivoja trdih delcev v zraku na prostem 35µg/m³, pri čemer čistilnik 16 ur na dan deluje na najnižji hitrosti v prostoru velikosti 39 m².