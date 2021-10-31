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  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
  • Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon

Izdelek ni več na voljo

Radioura

AJT5300W/12

5
| (1) Ocena
Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon
AJT5300W omogoča, da dan začnete s popolnoma napolnjeno napravo. Ta radioura je hkrati tudi brezžični zvočnik za pretakanje glasbe s katere koli naprave Bluetooth. Vdelano priklopno ležišče omogoča polnjenje katerega koli pametnega telefona, telefona iPhone/Android med spanjem
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Uživajte v brezžični glasbi in napolnite pametni telefon

  • Bluetooth®

  • Univerzalno napajanje

  • Dvojni alarm

  • Digitalno iskanje postaj FM

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, zato lahko najljubše skladbe v pametnem telefonu, tabličnem in celo prenosnem računalniku, napravi iPod ali iPhone enostavno predvajate prek zvočnikov Bluetooth.

Vrata USB za polnjenje katerekoli mobilne naprave

Vrata USB za polnjenje katerekoli mobilne naprave

Prenosni zvočnik ima vrata USB za primer, da je baterija pametnega telefona doma ali na poti prazna, in vam omogoča, da baterijo iz zvočnika prestavite v mobilno napravo.

Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Prednosti

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Slabosti

Можно сказать, что цена несколько высокая

Ta ocena je bila podana za AJT5300W Радіогодинник

Ta ocena je bila podana za AJT5300W Радіогодинник

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