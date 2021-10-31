2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
AJT5300W/12
Bluetooth®
Univerzalno napajanje
Dvojni alarm
Digitalno iskanje postaj FM
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, zato lahko najljubše skladbe v pametnem telefonu, tabličnem in celo prenosnem računalniku, napravi iPod ali iPhone enostavno predvajate prek zvočnikov Bluetooth.
Prenosni zvočnik ima vrata USB za primer, da je baterija pametnega telefona doma ali na poti prazna, in vam omogoča, da baterijo iz zvočnika prestavite v mobilno napravo.
Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.
5.0
od 5
1
Ocena
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Prednosti
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Slabosti
Можно сказать, что цена несколько высокая
Ta ocena je bila podana za AJT5300W Радіогодинник
Ta ocena je bila podana za AJT5300W Радіогодинник