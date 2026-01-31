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AJ7050D/12
Prebujajte se ob odlični glasbi
Prek osvetljenega priključka predvajajte vsebino iPoda/iPhona/iPada v bogatem in jasnem zvoku. Elegantna radioura z alarmom ima dodatna vrata USB za polnjenje dodatne naprave in vas vedno hitro prebudi
z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone/iPad
Vrata USB za polnjenje
8W, FM, dvojni alarm
Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone/iPad in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.
Sistem ima skupno izhodno moč 8W RMS. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
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