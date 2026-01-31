IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka

Izdelek ni več na voljo

priključna postaja za iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

Prebujajte se ob odlični glasbi

Prek osvetljenega priključka predvajajte vsebino iPoda/iPhona/iPada v bogatem in jasnem zvoku. Elegantna radioura z alarmom ima dodatna vrata USB za polnjenje dodatne naprave in vas vedno hitro prebudi

Poglej vse prednosti

s to priključno postajo za iPod/iPhone/iPad

Prebujajte se ob odlični glasbi

  • z osvetljenim priključkom

  • za iPod/iPhone/iPad

  • Vrata USB za polnjenje

  • 8W, FM, dvojni alarm

Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone/iPad in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

Pogonska enota zvočnika iz neodima za bogat in jasen zvok

Skupna izhodna moč 8 W RMS

Skupna izhodna moč 8 W RMS

Sistem ima skupno izhodno moč 8W RMS. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki