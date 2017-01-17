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Izdelek ni več na voljo

Radioura z digitalnim iskanjem postaj

AJ7010/12

3.4

| (5) Ocene

Prebujajte se

Philipsova privlačna radioura je prava paša za oči in vas vedno zbudi pravočasno. Ima vgrajen radio in naraven zvok, zato se lahko prebujate ob najljubših zvokih. Senzor temperature ves čas prikazuje notranjo in zunanjo temperaturo.

Poglej vse prednosti

ob zvoku narave

Prebujajte se

  • Temperatura na prostem in v prostorih

  • Digitalno iskanje postaj FM/MW

  • Dvojni alarm

  • Alarm za delavnik/vikend

Prikaz temperature v prostorih in na prostem

Prikaz temperature v prostorih in na prostem

Informacije o vremenu na dosegu roke. Radioura Philips vam bo posredovala trenutno temperaturo, ki je na voljo. Pametno tipalo za temperaturo vedno prikaže zunanjo temperaturo.

Prednaložena glasba za sproščanje vas mirno zaziba v spanec

Prednaložena glasba za sproščanje vas mirno zaziba v spanec

Sprostite se ali zaspite ob umirjenih zvokih. Philipsova radioura je opremljena z glasbo za sproščanje. Izbirajte med zvoki dežja, valovanjem morja, glasbo iz sprostitvenih centrov in drugimi zvoki ter uživajte v sproščujočem udobju.

Alarm z nastavitvami za delavnik in vikend dopolnjuje vaš življenjski slog

Alarm z nastavitvami za delavnik in vikend dopolnjuje vaš življenjski slog

Ta radioura, ki je bila zasnovana ob upoštevanju sodobnih življenjskih stilov, ima možnost dvojnega alarma, ki vam omogoča nastavitev različnih časov bujenja ob delavnikih in vikendih ali različnih časov bujenja za pare. Nastavitve alarma lahko prilagodite za isti čas bujenja za celoten teden od ponedeljka do nedelje ali pa nastavite alarm za zgodnji začetek delovnih dni od ponedeljka do petka in poležavanje v soboto in nedeljo. Karkoli boste izbrali, vam bo ta priročna funkcionalnost prihranila težave s prilagajanjem različnih časov bujenja vsak večer.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.4

od 5

5

Ocene

2

17/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci všestranný rádiobudík

Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Docela dobrý

Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

30/11/2015

România

România

Detin acest produs !

Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

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