Izdelek ni več na voljo
AJ7010/12
Prebujajte se
Philipsova privlačna radioura je prava paša za oči in vas vedno zbudi pravočasno. Ima vgrajen radio in naraven zvok, zato se lahko prebujate ob najljubših zvokih. Senzor temperature ves čas prikazuje notranjo in zunanjo temperaturo.
Temperatura na prostem in v prostorih
Digitalno iskanje postaj FM/MW
Dvojni alarm
Alarm za delavnik/vikend
Informacije o vremenu na dosegu roke. Radioura Philips vam bo posredovala trenutno temperaturo, ki je na voljo. Pametno tipalo za temperaturo vedno prikaže zunanjo temperaturo.
Sprostite se ali zaspite ob umirjenih zvokih. Philipsova radioura je opremljena z glasbo za sproščanje. Izbirajte med zvoki dežja, valovanjem morja, glasbo iz sprostitvenih centrov in drugimi zvoki ter uživajte v sproščujočem udobju.
Ta radioura, ki je bila zasnovana ob upoštevanju sodobnih življenjskih stilov, ima možnost dvojnega alarma, ki vam omogoča nastavitev različnih časov bujenja ob delavnikih in vikendih ali različnih časov bujenja za pare. Nastavitve alarma lahko prilagodite za isti čas bujenja za celoten teden od ponedeljka do nedelje ali pa nastavite alarm za zgodnji začetek delovnih dni od ponedeljka do petka in poležavanje v soboto in nedeljo. Karkoli boste izbrali, vam bo ta priročna funkcionalnost prihranila težave s prilagajanjem različnih časov bujenja vsak večer.
3.4
od 5
5
Ocene
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital