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Prebujajte se, kot si sami želite!
Philipsova privlačna radioura je prava paša za oči in vas vedno zbudi pravočasno. Ima vgrajen radio FM/MW in vas lahko prebuja z najljubšo radijsko postajo ali alarmom.
Digitalno iskanje postaj FM
20 prednastavljenih postaj
Dvojni alarm
Vklop in nastavitev
Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.
Čas igranja radia Philips v minutah lahko enostavno nastavite z digitalnim časovnikom. Samodejno začne odštevati čas in izklopi radio, ko ta poteče.
Izklopni časovnik omogoča določanje, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 2 uri) in izberite ploščo CD ali radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspite ob priljubljenem CD-ju ali radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo.
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5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sokrated
30/03/2013
Polska
Super produkt
Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem