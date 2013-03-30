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Izdelek ni več na voljo

Radioura z digitalnim iskanjem postaj

AJ7000/12

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Prebujajte se, kot si sami želite!

Philipsova privlačna radioura je prava paša za oči in vas vedno zbudi pravočasno. Ima vgrajen radio FM/MW in vas lahko prebuja z najljubšo radijsko postajo ali alarmom.

Poglej vse prednosti

Prebujajte se ob najljubši radijski melodiji

Prebujajte se, kot si sami želite!

  • Digitalno iskanje postaj FM

  • 20 prednastavljenih postaj

  • Dvojni alarm

  • Vklop in nastavitev

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Nastavljiva svetlost zaslona za udobno gledanje

Nastavljiva svetlost zaslona za udobno gledanje

Čas igranja radia Philips v minutah lahko enostavno nastavite z digitalnim časovnikom. Samodejno začne odštevati čas in izklopi radio, ko ta poteče.

Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

Izklopni časovnik omogoča določanje, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 2 uri) in izberite ploščo CD ali radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspite ob priljubljenem CD-ju ali radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

30/03/2013

Polska

Polska

Super produkt

Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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