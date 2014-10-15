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Zbudite se v sijajno jutro
Uživajte v priročni projekciji časa na katero koli površino. Sliko projekcije lahko izostrite ali jo obrnete, da bo jasna in čitljiva na steni ali stropu. Poleg tega ura samodejno nastavi čas in vas lahko zbudi s skladbo, radijem ali brenčalom.
Projekcija časa
Digitalno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Shranjene nastavitve časa in alarma
Polepšajte si dan z uro, ki s cevjo s prilagodljivim kotom projicira čas, kamorkoli želite. Cev lahko natančno prilagodite vodoravno in navpično ter tako čas projicirate, kamorkoli želite – na zid, strop ali kos pohištva. Za ogled časa vam ni treba obračati glave, ura pa je tudi prijetnega videza.
Z enostavnim regulatorjem nastavite ostrino prikazanega časa. Ostrino lahko nastavite tako, da je čas jasno projiciran na razdalji od 1 do 2,5 m. Privoščite si čisto in ostro projekcijo časa, ki ga vedno jasno vidite.
Ta radioura čas projicira na steno ali strop, zato ga vedno jasno vidite. S preklopom lahko projicirani čas v trenutku zavrtite za 180 stopinj, da ga jasno vidite s kateregakoli položaja v prostoru.
4.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
slowik
15/10/2014
Polska
Dobra jakość
Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ5030 Radiobudzik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ5030 Radiobudzik
marakuba
15/05/2012
Polska
Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.
Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ5030 Radiobudzik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ5030 Radiobudzik