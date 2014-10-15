IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi

Izdelek ni več na voljo

Radioura

AJ5030/12

4

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zbudite se v sijajno jutro

Uživajte v priročni projekciji časa na katero koli površino. Sliko projekcije lahko izostrite ali jo obrnete, da bo jasna in čitljiva na steni ali stropu. Poleg tega ura samodejno nastavi čas in vas lahko zbudi s skladbo, radijem ali brenčalom.

Poglej vse prednosti

s projekcijo časa

Zbudite se v sijajno jutro

  • Projekcija časa

  • Digitalno iskanje postaj FM

  • Dvojni alarm

  • Shranjene nastavitve časa in alarma

Prilagodljivi kot projekcije za enostavno namestitev kamorkoli

Polepšajte si dan z uro, ki s cevjo s prilagodljivim kotom projicira čas, kamorkoli želite. Cev lahko natančno prilagodite vodoravno in navpično ter tako čas projicirate, kamorkoli želite – na zid, strop ali kos pohištva. Za ogled časa vam ni treba obračati glave, ura pa je tudi prijetnega videza.

Prilagodljiva ostrina za najostrejšo projekcijo časa

Z enostavnim regulatorjem nastavite ostrino prikazanega časa. Ostrino lahko nastavite tako, da je čas jasno projiciran na razdalji od 1 do 2,5 m. Privoščite si čisto in ostro projekcijo časa, ki ga vedno jasno vidite.

Preklop za obračanje projicirane slike

Ta radioura čas projicira na steno ali strop, zato ga vedno jasno vidite. S preklopom lahko projicirani čas v trenutku zavrtite za 180 stopinj, da ga jasno vidite s kateregakoli položaja v prostoru.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

15/10/2014

Polska

Polska

Dobra jakość

Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ5030 Radiobudzik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ5030 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.

Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ5030 Radiobudzik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ5030 Radiobudzik

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki