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Zbudite se in zažarite!
Vsak dan vam prinese nekaj novega, zato je prijazna Philipsova radioura prav poseben jutranji spremljevalec. Funkcija projekcije časa prikaže čas na vsaki površini. Le zbudite se, odprite oči in zagledali boste prikazan čas. Prebujajte se v prijetnejša jutra.
Projekcija časa
Digitalno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Delovanje na baterije ali izmenični tok
Projekcija časa omogoča projekcijo na kakršni koli površini in pod katerim koli kotom. Inovativen sistem projekcije zagotavlja, da bosta časovni položaj in orientacija vedno pravilna. Za razliko od običajnih LCD-zaslonov, omogoča negativni LCD-zaslon potovanje svetlobe brez bistvenega popačenja. Močna LED svetloba bleščeče razsvetli negativni LCD za projekcijo svetlobe na določeni razdalji. Ura za vaše zadovoljstvo s svojim natančnim objektivom projicira podobo in celo prilagodi ostrino. Tako vam ni treba vstati, da bi preverili čas - dovolj je, da odprete oči!
Z vgrajenim sprejemnikom FM lahko vsak dan poslušate najljubše skladbe ali novice radijske postaje. Samo izberite postajo, ki jo želite poslušati.
4.2
od 5
6
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
indiggo78
09/06/2021
România
Excelent
Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ4800 Radio cu ceas
Datum uporabe 2019-06-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ4800 Radio cu ceas
Datum uporabe 2019-06-09
Rawwra
13/04/2018
România
Pretul a fost un factor determinant.
L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ4800 Radio cu ceas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ4800 Radio cu ceas
BigMamma
02/01/2018
България
отличен продукт
лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ4800 Радиочасовник
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ4800 Радиочасовник