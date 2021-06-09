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Izdelek ni več na voljo

Radioura

AJ4800/12

4.2

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%

Zbudite se in zažarite!

Vsak dan vam prinese nekaj novega, zato je prijazna Philipsova radioura prav poseben jutranji spremljevalec. Funkcija projekcije časa prikaže čas na vsaki površini. Le zbudite se, odprite oči in zagledali boste prikazan čas. Prebujajte se v prijetnejša jutra.

Poglej vse prednosti

s projekcijo časa

Zbudite se in zažarite!

  • Projekcija časa

  • Digitalno iskanje postaj FM

  • Dvojni alarm

  • Delovanje na baterije ali izmenični tok

Odprite oči in takoj boste vedeli koliko je ura

Projekcija časa omogoča projekcijo na kakršni koli površini in pod katerim koli kotom. Inovativen sistem projekcije zagotavlja, da bosta časovni položaj in orientacija vedno pravilna. Za razliko od običajnih LCD-zaslonov, omogoča negativni LCD-zaslon potovanje svetlobe brez bistvenega popačenja. Močna LED svetloba bleščeče razsvetli negativni LCD za projekcijo svetlobe na določeni razdalji. Ura za vaše zadovoljstvo s svojim natančnim objektivom projicira podobo in celo prilagodi ostrino. Tako vam ni treba vstati, da bi preverili čas - dovolj je, da odprete oči!

Zavrtite in obrnite sliko projekcije za lažji ogled

Sprejemnik FM za poslušanje radia

Z vgrajenim sprejemnikom FM lahko vsak dan poslušate najljubše skladbe ali novice radijske postaje. Samo izberite postajo, ki jo želite poslušati.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

6

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

09/06/2021

România

România

Excelent

Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ4800 Radio cu ceas

Datum uporabe 2019-06-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ4800 Radio cu ceas

Datum uporabe 2019-06-09

13/04/2018

România

România

Pretul a fost un factor determinant.

L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ4800 Radio cu ceas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ4800 Radio cu ceas

02/01/2018

България

България

отличен продукт

лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ4800 Радиочасовник

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ4800 Радиочасовник

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