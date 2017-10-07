Izdelek ni več na voljo
AJ4300B/12
Prebujajte se, kot si sami želite!
Z dvojnim alarmom se lahko prijetno prebujata oba s partnerjem. Prebujate se lahko ob najljubših prednastavljenih radijskih postajah FM in z brenčalom. Prek vrat USB lahko polnite katerokoli mobilno napravo.
Digitalno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Shranjene nastavitve časa in alarma
Čas igranja radia Philips v minutah lahko enostavno nastavite z digitalnim časovnikom. Samodejno začne odštevati čas in izklopi radio, ko ta poteče.
Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.
2.7
od 5
3
Ocene
jacek3miasto
07/10/2017
Polska
Kolejny produkt Philipsa w domu.
Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ4300B Radiobudzik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ4300B Radiobudzik
insomniac
14/02/2016
Slovenija
Kupil, vrnil po 2 dneh
Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)
Ta ocena je bila podana za AJ4300B Radioura
Ta ocena je bila podana za AJ4300B Radioura
Pulman
15/09/2017
România
De 2 lei cumperi de 2 lei ai.
Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.
Ta ocena je bila podana za AJ4300B Radio cu ceas
Ta ocena je bila podana za AJ4300B Radio cu ceas