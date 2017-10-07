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Izdelek ni več na voljo

Radioura

AJ4300B/12

2.7

| (3) Ocene

Prebujajte se, kot si sami želite!

Z dvojnim alarmom se lahko prijetno prebujata oba s partnerjem. Prebujate se lahko ob najljubših prednastavljenih radijskih postajah FM in z brenčalom. Prek vrat USB lahko polnite katerokoli mobilno napravo.

Poglej vse prednosti

Prebujajte se, kot si sami želite!

  • Digitalno iskanje postaj FM

  • Dvojni alarm

  • Shranjene nastavitve časa in alarma

Nastavljiva svetlost zaslona za udobno gledanje

Nastavljiva svetlost zaslona za udobno gledanje

Čas igranja radia Philips v minutah lahko enostavno nastavite z digitalnim časovnikom. Samodejno začne odštevati čas in izklopi radio, ko ta poteče.

Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije

Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje

Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

2.7

od 5

3

Ocene

4
3

07/10/2017

Polska

Polska

Kolejny produkt Philipsa w domu.

Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ4300B Radiobudzik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ4300B Radiobudzik

14/02/2016

Slovenija

Slovenija

Kupil, vrnil po 2 dneh

Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)

Ta ocena je bila podana za AJ4300B Radioura

Ta ocena je bila podana za AJ4300B Radioura

15/09/2017

România

România

De 2 lei cumperi de 2 lei ai.

Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.

Ta ocena je bila podana za AJ4300B Radio cu ceas

Ta ocena je bila podana za AJ4300B Radio cu ceas

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