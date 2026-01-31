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AJ3275D/12
Zbujajte se ob odlični glasbi iz predvajalnika iPod/iPhone
Prijetno začnite svoj dan – z najljubšo glasbo iz iPoda/iPhona. S to kompaktno uro lahko predvajate in polnite najnovejše modele iPoda/iPhona z osvetljenim priključkom, tudi če imajo nameščene zaščitne etuije. Prebudi vas lahko radio ali brenčalo.
z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone
FM, dvojni alarm
2 W
Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.
Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.
Sistem ima 2 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
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