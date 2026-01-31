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Izdelek ni več na voljo

Radioura za iPod/iPhone

AJ3275D/12

Zbujajte se ob odlični glasbi iz predvajalnika iPod/iPhone

Prijetno začnite svoj dan – z najljubšo glasbo iz iPoda/iPhona. S to kompaktno uro lahko predvajate in polnite najnovejše modele iPoda/iPhona z osvetljenim priključkom, tudi če imajo nameščene zaščitne etuije. Prebudi vas lahko radio ali brenčalo.

Poglej vse prednosti

Zbujajte se ob odlični glasbi iz predvajalnika iPod/iPhone

  • z osvetljenim priključkom

  • za iPod/iPhone

  • FM, dvojni alarm

  • 2 W

Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

2 W skupne izhodne moči RMS

2 W skupne izhodne moči RMS

Sistem ima 2 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Tehnične specifikacije

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