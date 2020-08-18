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Izdelek ni več na voljo

Radioura

AJ3226/12

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Prebujajte se, kot si sami želite!

Elegantna Philipsova radioura z dvojnim alarmom vas v nov dan prebuja ob zvokih najljubše radijske postaje ali z nežnim alarmom. Prek priročnega kabla jo lahko povežete tudi s prenosnim glasbenim sistemom in predvajate najljubše skladbe na nočni omarici.

Poglej vse prednosti

Bujenje z radijskim sprejemnikom ali brenčalom

Prebujajte se, kot si sami želite!

  • Analogno iskanje postaj FM/MW

  • Dvojni alarm

  • Shranjene nastavitve časa in alarma

  • Vgrajen zvočni kabel

Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja

Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

Ponovitev alarma za podaljšek spanja

Ponovitev alarma za podaljšek spanja

Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspite. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritiskate vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

18/08/2020

România

România

Preverjen kupec

Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact

Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3226 Radio cu ceas

Datum uporabe 2020-04-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3226 Radio cu ceas

Datum uporabe 2020-04-18

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