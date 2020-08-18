Izdelek ni več na voljo
Prebujajte se, kot si sami želite!
Elegantna Philipsova radioura z dvojnim alarmom vas v nov dan prebuja ob zvokih najljubše radijske postaje ali z nežnim alarmom. Prek priročnega kabla jo lahko povežete tudi s prenosnim glasbenim sistemom in predvajate najljubše skladbe na nočni omarici.
Analogno iskanje postaj FM/MW
Dvojni alarm
Shranjene nastavitve časa in alarma
Vgrajen zvočni kabel
Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.
Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.
Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspite. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritiskate vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Alberts
18/08/2020
România
Preverjen kupec
Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact
Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3226 Radio cu ceas
Datum uporabe 2020-04-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3226 Radio cu ceas
Datum uporabe 2020-04-18