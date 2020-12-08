2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.
Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.
Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.
4.2
od 5
10
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Hulkady28
08/12/2020
România
Preverjen kupec
Vizibilitate bună!
Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!
Prednosti
Păstrează ora daca se întrerupe curentul
Slabosti
Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Хімік1980
18/11/2020
Україна
Кращий приймач для кухні
Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.
Prednosti
Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн
Slabosti
Яскравість екрана на сонці
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
cesaro
07/05/2019
România
M.
produsul este usor de utilizat si are un design placut.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital