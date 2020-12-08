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  • Dan začnite tako, kot si želite sami.
  • Dan začnite tako, kot si želite sami.
  • Dan začnite tako, kot si želite sami.
  • Dan začnite tako, kot si želite sami.

Izdelek ni več na voljo

Radioura z digitalnim iskanjem postaj

AJ3123/12

4.2
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Dan začnite tako, kot si želite sami.
Privlačna radijska budilka AJ3123/12 je prava paša za oči in vas vedno zbudi pravočasno. Ima vgrajen radio FM in vas lahko prebuja z najljubšo radijsko postajo ali alarmom.
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Bujenje z radijskim sprejemnikom ali brenčalom

Dan začnite tako, kot si želite sami.

Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje

Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje

Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

10

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

08/12/2020

România

România

Preverjen kupec

Vizibilitate bună!

Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!

Prednosti

Păstrează ora daca se întrerupe curentul

Slabosti

Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

18/11/2020

Україна

Україна

Кращий приймач для кухні

Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.

Prednosti

Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн

Slabosti

Яскравість екрана на сонці

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

07/05/2019

România

România

M.

produsul este usor de utilizat si are un design placut.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

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