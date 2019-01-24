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Prebujajte se, kot si sami želite!
Philipsova privlačna radioura je prava paša za oči in vas vedno zbudi pravočasno. Ima vgrajen radio AM/FM in vas lahko prebuja z najljubšo radijsko postajo ali alarmom.
Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.
Nastavitev časa in budilke je tako enostavna, da vam verjetno ne bo treba brati vodnika za hiter začetek ali navodil za uporabo. S pomočjo tipk na radiouri lahko popolnoma preprosto nastavite čas in budilko.
Izklopni časovnik omogoča določanje, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 2 uri) in izberite ploščo CD ali radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspite ob priljubljenem CD-ju ali radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo.
4.7
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Annamari21
24/01/2019
Magyarország
tökéletesen teljesíti az elvárásokat
kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3121 Órás rádió
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3121 Órás rádió
IPM1971
05/01/2017
България
Preverjen kupec
Стилен и функционален
Часовникът е стилен и много функционален. Радиото има чист и силен звук. Часовникът върви точно. Пасва идеално с останалите мои продукти на "Филипс". Препоръчвам го!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3121 Радиочасовник
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3121 Радиочасовник
marta77
07/11/2013
Polska
Jest naprawdę OK!
Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3121 Radiobudzik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3121 Radiobudzik