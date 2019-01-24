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Izdelek ni več na voljo

Radioura

AJ3121/12

4.7

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Prebujajte se, kot si sami želite!

Philipsova privlačna radioura je prava paša za oči in vas vedno zbudi pravočasno. Ima vgrajen radio AM/FM in vas lahko prebuja z najljubšo radijsko postajo ali alarmom.

Poglej vse prednosti

Bujenje z radijskim sprejemnikom ali brenčalom

Prebujajte se, kot si sami želite!

Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

Preprosta nastavitev ure in alarma brez uporabe navodil

Nastavitev časa in budilke je tako enostavna, da vam verjetno ne bo treba brati vodnika za hiter začetek ali navodil za uporabo. S pomočjo tipk na radiouri lahko popolnoma preprosto nastavite čas in budilko.

Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

Izklopni časovnik omogoča določanje, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 2 uri) in izberite ploščo CD ali radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspite ob priljubljenem CD-ju ali radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletesen teljesíti az elvárásokat

kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3121 Órás rádió

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3121 Órás rádió

05/01/2017

България

България

Preverjen kupec

Стилен и функционален

Часовникът е стилен и много функционален. Радиото има чист и силен звук. Часовникът върви точно. Пасва идеално с останалите мои продукти на "Филипс". Препоръчвам го!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3121 Радиочасовник

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3121 Радиочасовник

07/11/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę OK!

Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3121 Radiobudzik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3121 Radiobudzik

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