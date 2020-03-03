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Zbudite se ob najljubši radijski melodiji
Zbudite se ob najljubši radijski postaji ali alarmu. S to elegantno radiouro Philips AJ1000/12 z zrcalnim zaslonom lahko nastavite dva alarma, ki ob različnem času zbudita vas in vašega partnerja. Vsak dan se nežno zbudite z nasmehom.
Zrcalni zaslon
Analogno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.
Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspite. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritiskate vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.
Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.
3.6
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Migotka
03/03/2020
Polska
Preverjen kupec
Fajny design
Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.
Prednosti
Mały rozmiar
Slabosti
Czasami słabo łapie sygnał
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ1000 Radiobudzik
Datum uporabe 2018-03-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ1000 Radiobudzik
Datum uporabe 2018-03-03
Danieli
12/10/2013
Česká republika
Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii
To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ1000 Radiobudík
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ1000 Radiobudík
ZbigniewK
02/02/2016
Polska
Da się użytkować, ale ...
Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.
Ta ocena je bila podana za AJ1000 Radiobudzik
Ta ocena je bila podana za AJ1000 Radiobudzik