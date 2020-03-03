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Izdelek ni več na voljo

Radioura

AJ1000/12

3.6

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%

Zbudite se ob najljubši radijski melodiji

Zbudite se ob najljubši radijski postaji ali alarmu. S to elegantno radiouro Philips AJ1000/12 z zrcalnim zaslonom lahko nastavite dva alarma, ki ob različnem času zbudita vas in vašega partnerja. Vsak dan se nežno zbudite z nasmehom.

Poglej vse prednosti

Zbudite se ob najljubši radijski melodiji

  • Zrcalni zaslon

  • Analogno iskanje postaj FM

  • Dvojni alarm

Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

Ponovitev alarma za podaljšek spanja

Ponovitev alarma za podaljšek spanja

Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspite. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritiskate vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.

Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje

Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje

Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.6

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

03/03/2020

Polska

Polska

Preverjen kupec

Fajny design

Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.

Prednosti

Mały rozmiar

Slabosti

Czasami słabo łapie sygnał

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ1000 Radiobudzik

Datum uporabe 2018-03-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ1000 Radiobudzik

Datum uporabe 2018-03-03

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii

To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ1000 Radiobudík

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ1000 Radiobudík

02/02/2016

Polska

Polska

Da się użytkować, ale ...

Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.

Ta ocena je bila podana za AJ1000 Radiobudzik

Ta ocena je bila podana za AJ1000 Radiobudzik

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