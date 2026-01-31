Izdelek ni več na voljo
AE3300/00
Privoščite si zabavno prhanje
Zabavajte se med prhanjem s Philipsovim kopalniškim radiem. Ker je odporen na vodne curke, ga lahko uporabljate kjerkoli v kopalnici. S snemljivim paščkom ga lahko enostavno in hitro obesite pod prho.
Radiouro Philips napajata dve bateriji AA za optimalno prenosnost in namestitev.
Čas igranja radia v minutah lahko enostavno nastavite z digitalnim časovnikom. Samodejno začne odštevati čas in izklopi radio, ko ta poteče.
Vgrajena ura prikazuje točen čas. Ko je radio izklopljen, je na zaslonu prikazana ura, na katero se lahko vedno zanesete.
Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete
Ocene