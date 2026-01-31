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Izdelek ni več na voljo

Kopalniški radio

AE3300/00

Privoščite si zabavno prhanje

Zabavajte se med prhanjem s Philipsovim kopalniškim radiem. Ker je odporen na vodne curke, ga lahko uporabljate kjerkoli v kopalnici. S snemljivim paščkom ga lahko enostavno in hitro obesite pod prho.

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Privoščite si zabavno prhanje

Delovanje na baterije za prenosno uporabo

Radiouro Philips napajata dve bateriji AA za optimalno prenosnost in namestitev.

Nastavljiv časovnik izklopi radio ob prednastavljenem času

Čas igranja radia v minutah lahko enostavno nastavite z digitalnim časovnikom. Samodejno začne odštevati čas in izklopi radio, ko ta poteče.

Vgrajena funkcija ure

Vgrajena ura prikazuje točen čas. Ko je radio izklopljen, je na zaslonu prikazana ura, na katero se lahko vedno zanesete.

Tehnične specifikacije

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