2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Analogno iskanje postaj FM/MW
Vgrajeni zvočnik
Vtikač za slušalke
Baterijsko delovanje
Stereo kanalnik FM/MW (AM)
0
Zvočnik omogoča dobro kakovost zvoka za še več užitkov.
4.0
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mill
30/12/2017
Česká republika
splnilo očekávání pro daný účel
pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AE1530 Přenosné rádio
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AE1530 Přenosné rádio
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Kis rádió
Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.
Prednosti
fülhalgató csatlakozó
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AE1530 Hordozható rádió
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AE1530 Hordozható rádió
Svenorg
19/09/2019
Polska
Godne polecenia
Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AE1530 Przenośne radio
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AE1530 Przenośne radio