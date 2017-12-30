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Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio

AE1530/00

4
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%
Žepna velikost
S tem elegantnim žepnim Philipsovim radiem MW/FM lahko vedno in povsod uživate v glasnem in kakovostnem zvoku.
Poglej vse prednosti

Žepna velikost

  • Analogno iskanje postaj FM/MW

  • Vgrajeni zvočnik

  • Vtikač za slušalke

  • Baterijsko delovanje

Kanalnik FM/MW za poslušanje radia

Kanalnik FM/MW za poslušanje radia

Stereo kanalnik FM/MW (AM)

Drsno kolesce za nastavljanje glasnosti in vklop/izklop radia

0

Vgrajeni zvočnik poskrbi za glasen in dober zvok radia

Vgrajeni zvočnik poskrbi za glasen in dober zvok radia

Zvočnik omogoča dobro kakovost zvoka za še več užitkov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AE1530 Přenosné rádio

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AE1530 Přenosné rádio

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Prednosti

fülhalgató csatlakozó

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AE1530 Hordozható rádió

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AE1530 Hordozható rádió

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AE1530 Przenośne radio

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AE1530 Przenośne radio

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