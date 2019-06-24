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Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio

AE1500/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Žepna velikost

Z žepnim radiem MW/FM Philips lahko vedno in povsod uživate v glasnem in kakovostnem zvoku.

Poglej vse prednosti

Žepna velikost

  • Analogno iskanje postaj FM/MW

  • Vgrajeni zvočnik

  • Vtikač za slušalke

  • Baterijsko delovanje

Kanalnik FM/MW za poslušanje radia

Kanalnik FM/MW za poslušanje radia

Stereo kanalnik FM/MW (AM)

Drsno kolesce za nastavljanje glasnosti in vklop/izklop radia

0

Vgrajeni zvočnik poskrbi za glasen in dober zvok radia

Vgrajeni zvočnik poskrbi za glasen in dober zvok radia

Zvočnik omogoča dobro kakovost zvoka za še več užitkov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

24/06/2019

България

България

Великолепно джобно радио.

Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AE1500 Портативно радио

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AE1500 Портативно радио

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