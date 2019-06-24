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Žepna velikost
Z žepnim radiem MW/FM Philips lahko vedno in povsod uživate v glasnem in kakovostnem zvoku.
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Vgrajeni zvočnik
Vtikač za slušalke
Baterijsko delovanje
Stereo kanalnik FM/MW (AM)
0
Zvočnik omogoča dobro kakovost zvoka za še več užitkov.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
vanile
24/06/2019
България
Великолепно джобно радио.
Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AE1500 Портативно радио
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AE1500 Портативно радио