Vgrajena svetilka za osvetlitev med nočno uporabo

Ne tavajte v temi. Naprava ima vgrajeno svetilko, zato z dejavnostmi lahko nadaljujete tudi, ko se stemni. Uporabna je predvsem pri nočnih dejavnostih, zelo koristna pa je tudi v primeru izpada energije. Zbiranje kinetične energije zagotavlja napajanje in odpravlja skrbi, da se bodo baterije izpraznile.