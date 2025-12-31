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Vse serije

  • Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem
  • Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem
  • Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem
  • Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem
  • Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem
  • Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem
  • Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem
  • Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem
  • Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem
  • Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem
  • Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem
  • Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem

Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio

AE1120/00

Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem
Prenosni radio Philips AE1120/00 je namenjen uporabi na prostem. Ker ga napaja kinetična energija, ne potrebujete baterij. Ima vgrajeno sireno za opozarjanje in polnilnik USB za napajanje in priključitev naprav.
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s tem prenosnim radiem

Idealen sopotnik za dejavnosti na prostem

  • Samonapajalni

Zbiranje kinetične energije za enostavno polnjenje

Zbiranje kinetične energije za enostavno polnjenje

Z inovativnim kinetičnim virom napajanja naprave izkoriščajte svojo energijo – to je okolju prijazna alternativa baterijskemu napajanju. Omogoča enostavno napajanje radia, svetilke, polnjenje telefona ali druge naprave kadarkoli in kjerkoli.

Vgrajena svetilka za osvetlitev med nočno uporabo

Vgrajena svetilka za osvetlitev med nočno uporabo

Ne tavajte v temi. Naprava ima vgrajeno svetilko, zato z dejavnostmi lahko nadaljujete tudi, ko se stemni. Uporabna je predvsem pri nočnih dejavnostih, zelo koristna pa je tudi v primeru izpada energije. Zbiranje kinetične energije zagotavlja napajanje in odpravlja skrbi, da se bodo baterije izpraznile.

Vgrajena sirena za vašo varnost

Vgrajena sirena za vašo varnost

Varni ste pogosto samo, če vas drugi lahko najdejo. Vgrajena sirena naprave pritegne pozornost, zato pomoč nikoli ni daleč. Kinetična energije odpravlja težave zaradi prazne baterije, sirena pa zagotavlja dodatno mirnost in poskrbi predvsem za vašo varnost.

Tehnične specifikacije

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