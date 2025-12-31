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AE1120/00
Samonapajalni
Z inovativnim kinetičnim virom napajanja naprave izkoriščajte svojo energijo – to je okolju prijazna alternativa baterijskemu napajanju. Omogoča enostavno napajanje radia, svetilke, polnjenje telefona ali druge naprave kadarkoli in kjerkoli.
Ne tavajte v temi. Naprava ima vgrajeno svetilko, zato z dejavnostmi lahko nadaljujete tudi, ko se stemni. Uporabna je predvsem pri nočnih dejavnostih, zelo koristna pa je tudi v primeru izpada energije. Zbiranje kinetične energije zagotavlja napajanje in odpravlja skrbi, da se bodo baterije izpraznile.
Varni ste pogosto samo, če vas drugi lahko najdejo. Vgrajena sirena naprave pritegne pozornost, zato pomoč nikoli ni daleč. Kinetična energije odpravlja težave zaradi prazne baterije, sirena pa zagotavlja dodatno mirnost in poskrbi predvsem za vašo varnost.
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