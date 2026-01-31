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AD385/12
Brezžično uživajte v glasbi iz iPhona 5
Priključni zvočnik AD385 na mizi ali kjerkoli drugje predvaja kristalno čist zvok, ki zapolni ves prostor. Z osvetljenim priključkom je združljiv z iPhonom 5 in najnovejšimi iPodi, ima pa tudi povezavo Bluetooth in akumulatorsko baterijo za brezžično poslušanje glasbe.
Bluetooth®
z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone
8 W, baterija za ponovno polnjenje
Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.
Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
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