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  • Vedno zdrav zrak
  • Vedno zdrav zrak

Izdelek ni več na voljo

AC HEPA

AC4158/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Vedno zdrav zrak

Filter HEPA z aktivnim ogljem filtrira izjemno drobne delce, alergene, bakterije in viruse ter različne škodljive pline, med drugim tudi formaldehid. Ta visoko zmogljivi filter smo razvili v sodelovanju z nemškimi strokovnjaki.

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Vedno zdrav zrak

  • Odstranjuje fine delce do ⌀ 0,02 um

Odstranjuje izjemno drobne delce, večje od 20 nanometrov*

* Večnamenski filter v kombinaciji s filtrom HEPA odstranjuje izjemno drobne delce, večje od 20 nanometrov, vključno z bakterijami, prahom, alergeni in nekaterimi virusi. Po objavah Svetovne zdravstvene organizacije so virusi aviarne in človeške gripe ter bakterije legionela daljši od 20 nanometrov.

Opozorilo za varovanje zdravega zraka vas opomni, ko je čas za menjavo filtra

Opozorilo za varovanje zdravega zraka vas obvesti takoj, ko je čas za menjavo filtra. Ko je eden od filtrov skoraj poln in ga je treba očistiti ali zamenjati, vas opozorilo za varovanje zdravega zraka opomni, da zamenjajte ali očistite filter.

Zaklep za varovanje zdravega zraka poskrbi, da je zrak vedno zdrav

Funkcija zaklepa za varovanje zdravega zraka poskrbi, da je zrak vedno zdrav, saj izklopi čistilnik, ko ni več možno zagotavljati zdravega zraka. Če filtra ne zamenjate takoj, zaklep za varovanje zdravega zraka izklopi in zaklene napravo, s čimer prepreči sekundarno onesnaženje, ki bi ga povzročil umazan filter. Zagotavljamo vam vedno zdrav zrak.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/05/2018

България

България

Предимството да дишаш чист въздух.

Ползвам го от няколко месеца. Имам домашен любимец- котка. Включвам го вечер, като се прибера и го оставям да работи до сутринта. Резултата е - почти никакъв прах по мебелите, по - малко косми в помещението и доста спокоен сън.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AC4158/00 AC HEPA

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AC4158/00 AC HEPA

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Omejitve odgovornosti

  1. Po poročilu Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) o oceni mikrobiološkega tveganja iz leta 2008 so virusi aviarne in človeške gripe, bakterije legionela, virusi hepatitisa in koronavirus SARS daljši od 0,02 mikrona.