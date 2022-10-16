2 leti garancije
Očisti prostore velikosti do 78 ㎡
Dovajanje čistega zraka (CADR) 300 ㎥/h
HEPA in filter z aktivnim ogljem
Povezava z aplikacijo Air+
Tehnologija VitaShield zajame aerosole in delce, ki so manjši od najmanjšega poznanega koronavirusa (6). Tehnologiji VitaShielda ne uide skoraj nič – deaktivira viruse in jih ujame v svojo notranjost. Na neodvisnem testu v podjetju Airmid Healthgroup je ta tehnologija iz zraka odstranila do 99,9 % virusov in aerosolov (2). Preizkušeno tudi za koronavirus (7).
Čistilniki zraka Philips so podvrženi 170 obveznim preizkusom in strogim pregledom, preden zapustijo tovarno, in so certificirani s strani fundacije za raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation. Prestanejo rigorozne preizkuse življenjske dobe in trpežnosti za neprekinjeno delovanje.
V stanju mirovanja čistilnik deluje skoraj popolnoma tiho in zagotavlja čist zrak, medtem ko spite. Tako indeks kakovosti zraka kot lučko na uporabniškem vmesniku je mogoče zatemniti in/ali izklopiti, da vas svetloba ne bo mogla motiti.
4.9
od 5
21
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nikolajka34
16/10/2022
Česká republika
Del promocije
Pomocník pro život
Bydlíme s rodinou ve městě, a i když se to nezdá, je tu velká míra prachu od projíždějících aut a od stavby nového panelového domu a všechny tyto nečistoty máme uvnitř interiéru. Jelikož jsem alergik, o koupi čističky jsem dlouho uvažovala. Nyní už si nedovedu představit život bez ní. Čistička Air Purifier 1000i se po koupi stala nezbytným pomocníkem v naší domácnosti a tomu, kdo o nákupu uvažuje vzkážu jediné – neváhejte! Opravdu stojí za to. Právě jako člověk s touto „indispozicí“ mohu dobře zhodnotit, jak čistička krásně vzduch vyčistila, a i přes to, že je již po létě, i tak nás trápí alergeny (v tomto období hlavně pelyněk) a mohu říct, že jsem po letech s lehkostí přešla každoroční alergii a cítím se skvěle. Věřím, že stejné by to bylo i z jara či v létě, kdy jsou alergeny též velmi agresivní a mohu říct, že na další alergenní období se těším, jak ho krásně strávím bez nutnosti tlumících léků a ucpaného nosu. Který alergik toto může říct? V propojení s aplikací Philips můžete čističku ovládat na dálku a také sledovat momentální úroveň znečistění ovzduší jak v místnosti, tak i venku, a získat tak informace i o aktuálních alergenech a jejich intenzitě ve vaší lokalitě, což velice oceňuji. Díky tichému nočnímu režimu je čistička zapnutá i přes noc a ani o jejím provozu nevíte. Je naprosté ticho a tma. Žádná záře od displeje, což je velmi pozitivní. Jediné, co někdo může vnímat jako malé mínus je vyšší pořizovací cena nových filtrů. Za mě ale opravdu mohu na 100 % doporučit, a to nejen alergikům. Ale i majitelům zvířat (sama jednoho vlastním), tak i lidem, co chtějí mít čisté prostředí pro život. Ať lidé ve městech nebo i na vesnici. Nečistoty v ovzduší jsou zkrátka všude.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series
Aduse
04/10/2022
Česká republika
Del promocije
Opravdu chytrá čistička
Tato čistička umí reagovat na okolní vzduch a podle jeho aktuální kvality nastavuje výkon. Běžně je tedy čistička v nízkých otáčkách, ale při vyšším znečištění se ukamžitě přepíná na vyšší výkon. Vše jde také sledovat v mobilní appce a také si přes appku čističku nastavovat dle potřeby. Ovládání je snadné a intuitivní. Čistička je lehká a pěkná. Za mě určitě super volba. :)
Prednosti
Ovládání přes mobil, automatická volba potřebného výkonu, tichý chod, snadná manipulace, hezký design.
Slabosti
Na plný výkon je hlučná (ale to je spíš vlastnost, než nevýhoda :)).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series
Opice54
04/10/2022
Česká republika
Del promocije
Čistička Philips
Dlouho jsme nákup čističky zvažovali a jsem ráda, že jsme nakonec tuto čističku koupili! Vše funguje, jak má, snadno se přenáší z pokoje do pokoje. Využíváme automatický a noční režim. Takže doporučuji :)
Prednosti
Tichá, přenositelná, funguje jak má
Slabosti
Zatím jsme nic neobjevili
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series
(1) Iz zraka, ki gre skozi filter, je izračunan teoretični čas posameznega čiščenja tako, da se velikost prostora 48 m³ deli s CADR 300 m³/h (ob predpostavki, da je površina prostora 20 m² in višina 2,4 m).
(2) Test je izvedlo podjetje Airmid Healthgroup Ltd. v komori velikosti 28,5 m³ z virusom gripe A (H1N1); zmanjšanje merjeno v načinu turbo po 10–20 minutah. Sam čistilnik zraka ne ščiti pred COVID-19, ampak pripomore k splošni zaščiti (US EPA).
(3) Iz zraka, ki gre skozi filter. Preizkušeno z aerosolom NaCl v organizaciji iUTA v skladu s standardom DIN71460-1.
(4) Iz zraka, ki gre skozi filter; preizkušeno z brezovim cvetnim prahom na filtrirnem mediju po SOP 350.003 avstrijskega inštituta OFI.
(5) Čistilniki zraka Philips s filtrom NanoProtect HEPA zagotavljajo višjo hitrost dovajanja čistega zraka in energetsko učinkovitost kot tisti s filtrom HEPA H13; preizkušeno v skladu s standardom GB/T 18801.
(6) Iz zraka, ki gre skozi filter, je testirano z aerosolom NaCl v organizaciji IUTA v skladu s standardom DIN71460-1. Koronavirusi so veliki približno od 0,08 do 0,22 mikrona (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, 24. poglavje, str. 435–461).
(7) Testiranje zmanjševanja ravni mikrobov v zunanjem laboratoriju, v testni komori, kontaminirani z aerosoli s človeškim koronavirusom (HCoV-229E), s filtrom Philips HEPA NanoProtect.
(8) Priporočena življenjska doba se izračuna na podlagi povprečnega časa uporabe pri uporabnikih aparatov Philips in podatkov Svetovne zdravstvene organizacije o ravni onesnaženja zraka v mestih. Na dejansko življenjsko dobo vplivajo okolja in pogostost uporabe.
(9) Dostopnost aplikacij Alexa in Google Home je odvisna od lokacije.
(10) Iz zraka, ki gre skozi filter; preizkušeno z aerosolom NaCl v neodvisnem laboratoriju.
(11) Prihranki na osnovi oglaševane življenjske dobe filtra in cene na spletnih straneh blagovnih znamk ali prodajalcev, Nizozemska, 21. junij 2022.