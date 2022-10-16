IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
  • Očisti zrak v manj kot 10 min (1)

Serija 1000iČistilnik zraka za srednje velike prostore

AC1715/10

4.9
| (21) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Očisti zrak v manj kot 10 min (1)
Le pritisnete gumb in čistilnik zraka začne filtrirati nevidne viruse, alergene in onesnaževala v vašem domu, da je ta čist in varen. Čisti hitro in učinkovito s hitrostjo dovajanja čistega zraka (CADR) 300 m³/h.
Poglej vse prednosti

Odstranjevanje 99,9 % virusov, alergenov in onesnaževal (2, 3, 4)

Očisti zrak v manj kot 10 min (1)

  • Očisti prostore velikosti do 78 ㎡

  • Dovajanje čistega zraka (CADR) 300 ㎥/h

  • HEPA in filter z aktivnim ogljem

  • Povezava z aplikacijo Air+

Iz zraka odstrani do 99,9 % virusov in aerosolov

Iz zraka odstrani do 99,9 % virusov in aerosolov

Tehnologija VitaShield zajame aerosole in delce, ki so manjši od najmanjšega poznanega koronavirusa (6). Tehnologiji VitaShielda ne uide skoraj nič – deaktivira viruse in jih ujame v svojo notranjost. Na neodvisnem testu v podjetju Airmid Healthgroup je ta tehnologija iz zraka odstranila do 99,9 % virusov in aerosolov (2). Preizkušeno tudi za koronavirus (7).

Preizkušeno in certificirano za kakovost, ki ji lahko zaupate

Preizkušeno in certificirano za kakovost, ki ji lahko zaupate

Čistilniki zraka Philips so podvrženi 170 obveznim preizkusom in strogim pregledom, preden zapustijo tovarno, in so certificirani s strani fundacije za raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation. Prestanejo rigorozne preizkuse življenjske dobe in trpežnosti za neprekinjeno delovanje.

Izjemno tih in brez moteče svetlobe

Izjemno tih in brez moteče svetlobe

V stanju mirovanja čistilnik deluje skoraj popolnoma tiho in zagotavlja čist zrak, medtem ko spite. Tako indeks kakovosti zraka kot lučko na uporabniškem vmesniku je mogoče zatemniti in/ali izklopiti, da vas svetloba ne bo mogla motiti.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

21

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

16/10/2022

Česká republika

Česká republika

Pomocník pro život

Bydlíme s rodinou ve městě, a i když se to nezdá, je tu velká míra prachu od projíždějících aut a od stavby nového panelového domu a všechny tyto nečistoty máme uvnitř interiéru. Jelikož jsem alergik, o koupi čističky jsem dlouho uvažovala. Nyní už si nedovedu představit život bez ní. Čistička Air Purifier 1000i se po koupi stala nezbytným pomocníkem v naší domácnosti a tomu, kdo o nákupu uvažuje vzkážu jediné – neváhejte! Opravdu stojí za to. Právě jako člověk s touto „indispozicí“ mohu dobře zhodnotit, jak čistička krásně vzduch vyčistila, a i přes to, že je již po létě, i tak nás trápí alergeny (v tomto období hlavně pelyněk) a mohu říct, že jsem po letech s lehkostí přešla každoroční alergii a cítím se skvěle. Věřím, že stejné by to bylo i z jara či v létě, kdy jsou alergeny též velmi agresivní a mohu říct, že na další alergenní období se těším, jak ho krásně strávím bez nutnosti tlumících léků a ucpaného nosu. Který alergik toto může říct? V propojení s aplikací Philips můžete čističku ovládat na dálku a také sledovat momentální úroveň znečistění ovzduší jak v místnosti, tak i venku, a získat tak informace i o aktuálních alergenech a jejich intenzitě ve vaší lokalitě, což velice oceňuji. Díky tichému nočnímu režimu je čistička zapnutá i přes noc a ani o jejím provozu nevíte. Je naprosté ticho a tma. Žádná záře od displeje, což je velmi pozitivní. Jediné, co někdo může vnímat jako malé mínus je vyšší pořizovací cena nových filtrů. Za mě ale opravdu mohu na 100 % doporučit, a to nejen alergikům. Ale i majitelům zvířat (sama jednoho vlastním), tak i lidem, co chtějí mít čisté prostředí pro život. Ať lidé ve městech nebo i na vesnici. Nečistoty v ovzduší jsou zkrátka všude.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series

04/10/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu chytrá čistička

Tato čistička umí reagovat na okolní vzduch a podle jeho aktuální kvality nastavuje výkon. Běžně je tedy čistička v nízkých otáčkách, ale při vyšším znečištění se ukamžitě přepíná na vyšší výkon. Vše jde také sledovat v mobilní appce a také si přes appku čističku nastavovat dle potřeby. Ovládání je snadné a intuitivní. Čistička je lehká a pěkná. Za mě určitě super volba. :)

Prednosti

Ovládání přes mobil, automatická volba potřebného výkonu, tichý chod, snadná manipulace, hezký design.

Slabosti

Na plný výkon je hlučná (ale to je spíš vlastnost, než nevýhoda :)).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series

04/10/2022

Česká republika

Česká republika

Čistička Philips

Dlouho jsme nákup čističky zvažovali a jsem ráda, že jsme nakonec tuto čističku koupili! Vše funguje, jak má, snadno se přenáší z pokoje do pokoje. Využíváme automatický a noční režim. Takže doporučuji :)

Prednosti

Tichá, přenositelná, funguje jak má

Slabosti

Zatím jsme nic neobjevili

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. (1) Iz zraka, ki gre skozi filter, je izračunan teoretični čas posameznega čiščenja tako, da se velikost prostora 48 m³ deli s CADR 300 m³/h (ob predpostavki, da je površina prostora 20 m² in višina 2,4 m).

  2. (2) Test je izvedlo podjetje Airmid Healthgroup Ltd. v komori velikosti 28,5 m³ z virusom gripe A (H1N1); zmanjšanje merjeno v načinu turbo po 10–20 minutah. Sam čistilnik zraka ne ščiti pred COVID-19, ampak pripomore k splošni zaščiti (US EPA).

  3. (3) Iz zraka, ki gre skozi filter. Preizkušeno z aerosolom NaCl v organizaciji iUTA v skladu s standardom DIN71460-1.

  4. (4) Iz zraka, ki gre skozi filter; preizkušeno z brezovim cvetnim prahom na filtrirnem mediju po SOP 350.003 avstrijskega inštituta OFI.

  5. (5) Čistilniki zraka Philips s filtrom NanoProtect HEPA zagotavljajo višjo hitrost dovajanja čistega zraka in energetsko učinkovitost kot tisti s filtrom HEPA H13; preizkušeno v skladu s standardom GB/T 18801.

  6. (6) Iz zraka, ki gre skozi filter, je testirano z aerosolom NaCl v organizaciji IUTA v skladu s standardom DIN71460-1. Koronavirusi so veliki približno od 0,08 do 0,22 mikrona (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, 24. poglavje, str. 435–461).

  7. (7) Testiranje zmanjševanja ravni mikrobov v zunanjem laboratoriju, v testni komori, kontaminirani z aerosoli s človeškim koronavirusom (HCoV-229E), s filtrom Philips HEPA NanoProtect.

  8. (8) Priporočena življenjska doba se izračuna na podlagi povprečnega časa uporabe pri uporabnikih aparatov Philips in podatkov Svetovne zdravstvene organizacije o ravni onesnaženja zraka v mestih. Na dejansko življenjsko dobo vplivajo okolja in pogostost uporabe.

  9. (9) Dostopnost aplikacij Alexa in Google Home je odvisna od lokacije.

  10. (10) Iz zraka, ki gre skozi filter; preizkušeno z aerosolom NaCl v neodvisnem laboratoriju.

  11. (11) Prihranki na osnovi oglaševane življenjske dobe filtra in cene na spletnih straneh blagovnih znamk ali prodajalcev, Nizozemska, 21. junij 2022.