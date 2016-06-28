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65PUS8700/12
Zaobljen LED-televizor 4K z Android TV
Ne sklepajte kompromisov: zaobljen televizor UHD serije 8700 s programom Android odlikujejo kakovostni materiali, vrhunske tehnologije in elegantne linije. Vrhunske funkcije vključujejo 3-stransko funkcijo Ambilight, štirijedni procesor in kromirano lokasto stojalo z vidnim zvočniškim modulom.
164 cm (65 palcev)
LED-televizor 4K Ultra HD
Štirijedrnik, 16 GB in razširljivo
Dvojni kanalnik DVB-T/T2/C/S/S2
Televizorji Ultra HD predvajajo sliko 4-krat višje ločljivosti kot običajni televizorji Full HD. Več kot 8 milijonov slikovnih pik in naša edinstvena tehnologija za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost zagotavljajo boljšo sliko ne glede na izvirno vsebino. Uživajte v izboljšani ostrini, izrazitejšem občutku globine, vrhunskem kontrastu, tekočem in naravnem gibanju ter brezhibnih podrobnostih.
Procesor Philips Quad Core skupaj z močjo OS Android zagotavlja vznemirljivo izkušnjo igranja. OS Android v televizorju vam poleg tega omogoča izjemno hitro, intuitivno in zabavno krmarjenje, odpiranje aplikacij in predvajanje videov.
Življenje živite na svoj način. Ni že čas, da svoj edinstveni slog dopolnite z idealnim televizorjem? Naš zaobljeni televizor krši vsa pravila standardne zasnove, zato ga odlikujeta sodobna oblika in izjemna kakovost slike, ki ju od televizorjev Philips tudi pričakujete.
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3.2
od 5
14
Ocene
dinosaur
28/06/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
Odlicna televizija ali...
Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
FRANTASTA
30/03/2016
Česká republika
Preverjen kupec
Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!
Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Gpaw
05/01/2017
Polska
Preverjen kupec
Rewelacyjny
Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.