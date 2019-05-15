Izdelek ni več na voljo
65PUS6703/12
Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart
Sproščeno uživajte v bogati kakovosti ločljivosti 4K UHD v pametnem televizorju z uporabniku prijaznim upravljanjem. Omogoča takojšen dostop do najljubše vsebine s sistemom SAPHI. Tehnologija Pixel Precise Ultra HD poskrbi za gladko in ostro sliko, funkcija Ambilight pa vse skupaj poveže v popolno celoto.
164-cm (65-palčni) TV z Ambilight
1100 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Naša posebna programska oprema sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.
DTS HD optimizira zvočno obdelavo z ohranjanjem izvirne zvočne vsebine, da lahko uživate v boljšem zvoku iz zvočnikov s kristalno jasnim dialogom.
SAPHI je hiter, intuitiven operacijski sistem, s katerim je uporaba televizorja Philips Smart pravi užitek. Uživajte v odlični kakovosti slike in jasnem ikonskem meniju, do katerega dostopate z enim gumbom. Televizor upravljajte z lahkoto in se hitro pomikajte do priljubljenih aplikacij za pametne televizorje, vključno z aplikacijami YouTube, Netflix in drugimi.
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3.6
od 5
97
Ocene
Ajsa
15/05/2019
Slovenija
5
Zelo sem zadovoljen,nimam besed,kakovost slike izredna.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6700 series 50PUS6703 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6700 series 50PUS6703 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart
hana
19/02/2019
Slovenija
izdelek ima odlične lastnosti
izdelek ima odlične lastnosti...enostaven za rokovanje...ugodna cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6700 series 43PUS6703 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6700 series 43PUS6703 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart
Kiki123
31/08/2021
Hrvatska
Pre zadovoljana
Par stvari bi promjenula na daljinski ali kao tv super je!!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6700 series 55PUS6703 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Datum uporabe 2019-08-31
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6700 series 55PUS6703 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Datum uporabe 2019-08-31
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejše. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.