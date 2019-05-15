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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
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Izdelek ni več na voljo

6700 seriesIzjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart

65PUS6703/12

3.6

| (97) Ocene

Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart

Sproščeno uživajte v bogati kakovosti ločljivosti 4K UHD v pametnem televizorju z uporabniku prijaznim upravljanjem. Omogoča takojšen dostop do najljubše vsebine s sistemom SAPHI. Tehnologija Pixel Precise Ultra HD poskrbi za gladko in ostro sliko, funkcija Ambilight pa vse skupaj poveže v popolno celoto.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s 3-stransko funkcijo Ambilight

Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart

  • 164-cm (65-palčni) TV z Ambilight

  • 1100 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Micro Dimming optimira kontrast televizorja

Micro Dimming optimira kontrast televizorja

Naša posebna programska oprema sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.

Globoki nizki toni in kristalno jasni dialogi.

DTS HD optimizira zvočno obdelavo z ohranjanjem izvirne zvočne vsebine, da lahko uživate v boljšem zvoku iz zvočnikov s kristalno jasnim dialogom.

SAPHI. Uživajte v uporabi televizorja na pameten način.

SAPHI. Uživajte v uporabi televizorja na pameten način.

SAPHI je hiter, intuitiven operacijski sistem, s katerim je uporaba televizorja Philips Smart pravi užitek. Uživajte v odlični kakovosti slike in jasnem ikonskem meniju, do katerega dostopate z enim gumbom. Televizor upravljajte z lahkoto in se hitro pomikajte do priljubljenih aplikacij za pametne televizorje, vključno z aplikacijami YouTube, Netflix in drugimi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.6

od 5

97

Ocene

15/05/2019

Slovenija

Slovenija

5

Zelo sem zadovoljen,nimam besed,kakovost slike izredna.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6700 series 50PUS6703 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6700 series 50PUS6703 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart

19/02/2019

Slovenija

Slovenija

izdelek ima odlične lastnosti

izdelek ima odlične lastnosti...enostaven za rokovanje...ugodna cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6700 series 43PUS6703 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6700 series 43PUS6703 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart

31/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Pre zadovoljana

Par stvari bi promjenula na daljinski ali kao tv super je!!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6700 series 55PUS6703 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor

Datum uporabe 2019-08-31

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6700 series 55PUS6703 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor

Datum uporabe 2019-08-31

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.

  7. Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.

  8. Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejše. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.

  9. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.