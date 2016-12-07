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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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Izdelek ni več na voljo

6000 seriesIzjemno tanek televizor 4K z Android TV™

65PUS6521/12

4.2

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%

Izjemno tanek LED-televizor 4K s sistemom Android TV

Neverjetna velikost, neverjetna zmogljivost. Philips serije 6520 predvaja izjemno 165 cm sliko 4K Ultra HD vrhunske ločljivosti. Stoji na elegantnem zaobljenem stojalu, ima številne zmogljive funkcije in je enostavne uporabe.

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99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s 3-stransko funkcijo Ambilight

Izjemno tanek LED-televizor 4K s sistemom Android TV

  • 164 cm (65 palcev)

  • LED-televizor 4K Ultra HD

  • Štirijedrnik, 16 GB in razširljivo

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

4K Ultra HD presega vse ločljivosti, ki ste jih videli doslej

Televizor Ultra HD predvaja sliko štirikrat višje ločljivosti kot običajni televizor Full HD. Več kot 8 milijonov slikovnih pik in naša edinstvena tehnologija za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost zagotavljajo najboljšo možno kakovost slike. Boljša je kakovost izvirne vsebine, boljšo sliko in ločljivost lahko televizor predvaja. Uživajte v izboljšani ostrini, izrazitejšem občutku globine, vrhunskem kontrastu, tekočem in naravnem gibanju ter brezhibnih podrobnostih.

Podpora novega standarda HEVC za spremljanje visokokakovostnih vsebin 4K UHD

Novi vdelani standard HEVC (H.265) omogoča spremljanje vsebin 4K s sliko visoke kakovosti.

Izkoristite zmogljivost štirijedrnega procesorja in vgrajenega OS Android

Izkoristite zmogljivost štirijedrnega procesorja in vgrajenega OS Android

Procesor Philips Quad Core skupaj z močjo OS Android zagotavlja vznemirljivo izkušnjo igranja. OS Android v televizorju vam poleg tega omogoča izjemno hitro, intuitivno in zabavno krmarjenje, odpiranje aplikacij in predvajanje videov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

6

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

07/12/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek za to ceno

Najbolj me je pritegnil Ambilight sistem. Prov zaradi njega sem kupil ta TV. S tem sistemom ti daje občutek da imaš še večji Tv kot je dejansko.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series 65PUS6521 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series 65PUS6521 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™

20/03/2018

Česká republika

Česká republika

Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)

Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

09/08/2017

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvělý ambilight, Android bez problémů

Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.

  3. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  4. Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.

  5. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  6. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  7. Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.

  8. Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.

  10. Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.