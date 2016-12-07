Izdelek ni več na voljo
Izjemno tanek LED-televizor 4K s sistemom Android TV
Neverjetna velikost, neverjetna zmogljivost. Philips serije 6520 predvaja izjemno 165 cm sliko 4K Ultra HD vrhunske ločljivosti. Stoji na elegantnem zaobljenem stojalu, ima številne zmogljive funkcije in je enostavne uporabe.
164 cm (65 palcev)
LED-televizor 4K Ultra HD
Štirijedrnik, 16 GB in razširljivo
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Televizor Ultra HD predvaja sliko štirikrat višje ločljivosti kot običajni televizor Full HD. Več kot 8 milijonov slikovnih pik in naša edinstvena tehnologija za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost zagotavljajo najboljšo možno kakovost slike. Boljša je kakovost izvirne vsebine, boljšo sliko in ločljivost lahko televizor predvaja. Uživajte v izboljšani ostrini, izrazitejšem občutku globine, vrhunskem kontrastu, tekočem in naravnem gibanju ter brezhibnih podrobnostih.
Novi vdelani standard HEVC (H.265) omogoča spremljanje vsebin 4K s sliko visoke kakovosti.
Procesor Philips Quad Core skupaj z močjo OS Android zagotavlja vznemirljivo izkušnjo igranja. OS Android v televizorju vam poleg tega omogoča izjemno hitro, intuitivno in zabavno krmarjenje, odpiranje aplikacij in predvajanje videov.
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4.2
od 5
6
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Levcek
07/12/2016
Slovenija
Odličen izdelek za to ceno
Najbolj me je pritegnil Ambilight sistem. Prov zaradi njega sem kupil ta TV. S tem sistemom ti daje občutek da imaš še večji Tv kot je dejansko.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 65PUS6521 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 65PUS6521 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
deerblue
20/03/2018
Česká republika
Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)
Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jura
09/08/2017
Česká republika
Preverjen kupec
Skvělý ambilight, Android bez problémů
Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.