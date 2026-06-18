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OLED Televizor 4K Ambilight

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OLEDTelevizor 4K Ambilight

65OLED810/12

OLED Televizor 4K Ambilight

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Philips Smart TV App

Aplikacija Philips Smart TV vaš pametni telefon ali tablico spremeni v pametni daljinski upravljalnik, s katerim lahko enostavno preklapljate med kanali, prilagajate glasnost, brskate po aplikacijah in natančno nastavite Ambilight nastavitve.

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Philips Smart TV App

Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe

  • PDF dat., 1.7 MB
  • 18 June 2026

Oznaka o energiji

  • PDF dat., 201.5 kB
  • 18 June 2026

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

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