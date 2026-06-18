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OLED Televizor 4K Ambilight
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55OLED810/12
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Upravljajte svoj televizor s pametno napravo
Aplikacija Philips Smart TV vaš pametni telefon ali tablico spremeni v pametni daljinski upravljalnik, s katerim lahko enostavno preklapljate med kanali, prilagajate glasnost, brskate po aplikacijah in natančno nastavite Ambilight nastavitve.
Kratka navodila za začetek uporabe
Oznaka o energiji
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Garancija
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