Konzolno igranje ponesite na novo raven
Ta zaslon Momentum se ponaša z zvokom, ki sta ga ustvarila legendarna strokovnjaka za zvok Bowers & Wilkins, in ustvarja konzolno igranje nove generacije. Vživite se v sliko na čudovitem, velikem zaslonu. Uživajte v osupljivem igranju z optimalnim zvokom in sliko.
Momentum
55" (139,7 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Šest načinov zvoka za optimiranje vašega igranja, gledanja ali poslušanja. Šport in dirke: ustvarite realistično izkušnjo, ko gledate športne dogodke ali dirke. RPG in akcija: potopite se v širok in atmosferski zvok. Streljanje in akcija: doživite udarne, močne zvoke za optimalno vznemirjenje in pristnost. Gledanje filma: izboljšajte zvok filmov za pristno, kinematografsko izkušnjo. Glasba: resnični zvok, ki ga je razvil Bowers & Wilkins, zagotavlja predvajanje zvoka, kot si ga je zamislil izvajalec. Osebno: v meniju izenačevalnika lahko zvok prilagodite svojim posebnim željam.
Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 120-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 120 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger.
Z zaslonom Philips MultiView z izjemno visoko ločljivostjo lahko zdaj doživite svet povezljivosti. MultiView omogoča aktivno dvojno povezovanje in ogled, tako da lahko istočasno delate na več napravah, npr. na osebnem in prenosnem računalniku, in opravljate več opravil hkrati.
4.0
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Datum uporabe 2022-03-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Datum uporabe 2022-03-25
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Datum uporabe 2021-09-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Datum uporabe 2021-09-19
Marcusos
21/11/2020
Polska
Preverjen kupec
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Prednosti
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Slabosti
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Datum uporabe 2019-10-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Datum uporabe 2019-10-21
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Pokritost BT. 709/DCI-P3 na podlagi CIE1976
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.