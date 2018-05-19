IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki

Izdelek ni več na voljo

4100 seriesIzjemno tanek LED-televizor Full HD

49PFS4132/12

4.2

| (94) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 84%

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Elegantne zasnove in visoke kakovosti. Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear odlikujejo vrhunska slika Full HD, visok kontrast in čista reprodukcija zvoka. Uživajte v enostavnem razvedrilu, ki ga nudi ta model, preprost za uporabo.

Poglej vse prednosti
TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

  • 123 cm (49 palcev)

  • LED-televizor Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Izboljšana tanka stojala, ki poosebljajo lahkotnost

Naše ekipe pri zasnovi novega televizorja upoštevajo vse vidike: od tehnologije do zasnove. Z novim stojalom z nogami smo ustvarili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejše užitke ob gledanju. In kakšen je rezultat? Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.

Digital Crystal Clear za natančnost, ki jo boste hoteli deliti

Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.

LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom

Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

94

Ocene

84%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

19/05/2018

Slovenija

Slovenija

Enostaven in cenovno ugoden TV!

TV je enostaven za uporabo. Glede na ceno je to odličen tv.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4132 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4132 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

21/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Televizor ima lijepu čistu sliku

Televizor je dobar,ima čistu sliku,lijepe boje,zvuk mu malo zvuči kao u kutiji,ali to je zbog smještenih zvučnika iza (stari je imao naprijed pa mu je zvuk bio čišći),super je to što mogu imati više uređaja uključeno u njega tipa starog kućnog kina skučenog u utor za slušalice i laptop u HDMI, koristim ga kao monitor .... Meni i postavke su pregledne i jasne,lako za rukovanje i namještanje digitalnih kanala

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Datum uporabe 2018-04-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Datum uporabe 2018-04-21

06/05/2018

Hrvatska

Hrvatska

Savršen, brz odaziv.

Potpuno zadovoljni. Lagan je i lagan za održavanje. Slika savršena i zvuk odličan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.