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Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Elegantne zasnove in visoke kakovosti. Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear odlikujejo vrhunska slika Full HD, visok kontrast in čista reprodukcija zvoka. Uživajte v enostavnem razvedrilu, ki ga nudi ta model, preprost za uporabo.
123 cm (49 palcev)
LED-televizor Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Naše ekipe pri zasnovi novega televizorja upoštevajo vse vidike: od tehnologije do zasnove. Z novim stojalom z nogami smo ustvarili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejše užitke ob gledanju. In kakšen je rezultat? Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.
4.2
od 5
94
Ocene
84%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
2018
19/05/2018
Slovenija
Enostaven in cenovno ugoden TV!
TV je enostaven za uporabo. Glede na ceno je to odličen tv.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4132 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4132 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Francy35
21/04/2020
Hrvatska
Televizor ima lijepu čistu sliku
Televizor je dobar,ima čistu sliku,lijepe boje,zvuk mu malo zvuči kao u kutiji,ali to je zbog smještenih zvučnika iza (stari je imao naprijed pa mu je zvuk bio čišći),super je to što mogu imati više uređaja uključeno u njega tipa starog kućnog kina skučenog u utor za slušalice i laptop u HDMI, koristim ga kao monitor .... Meni i postavke su pregledne i jasne,lako za rukovanje i namještanje digitalnih kanala
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Datum uporabe 2018-04-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Datum uporabe 2018-04-21
IvanP
06/05/2018
Hrvatska
Savršen, brz odaziv.
Potpuno zadovoljni. Lagan je i lagan za održavanje. Slika savršena i zvuk odličan.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 43PFS4132 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.