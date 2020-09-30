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Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vsak dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu z vrhunsko sliko Full HD in jasnim zvokom.
123 cm (49 palcev)
LED-televizor Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.
Temni, skrivnostni in neverjetno močni. Črna tanka stojala Philips televizijo ponesejo na novo raven. Trpežna in izjemno lahka zasnova popolnoma odraža eleganco in slog novega televizorja. Čeprav so majhna, so hkrati neverjetno zmogljiva.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
4.1
od 5
22
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Marija52
30/09/2020
Slovenija
dober TV
Imam ga kot svoj drugi TV in ustreza v vseh pogledih
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Datum uporabe 2018-09-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Datum uporabe 2018-09-30
Čumák
30/09/2019
Česká republika
Jednoduché ovládání a nastavení parametrů
Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Leonardo
19/08/2017
Česká republika
Preverjen kupec
Nelze zatím najít chybu.
Potřeboval jsem další televizor, protože jsem byl upoután na lůžko. Vybral jsem jako vždy značku Philips, protože mne dosud nikdy nezklamala. Udělal jsem dobře. Doporučuji jako malý televizor do domácnosti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.