Izdelek ni več na voljo
48PFT4101/12
Tanek LED-televizor Full HD
Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vsak dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu z vrhunsko sliko Full HD s tehnologijo Perfect Motion Rate in jasnim zvokom.
121 cm (48 palcev)
LED-televizor Full HD
DVB-T/T2/C
Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.
4.0
od 5
42
Ocene
Goran1307
09/02/2017
Hrvatska
Odličan i povoljan FHD TV
Jučer mi je došao sa dostavom i prezadovoljan sam. Jako lijep dizajn i ima jako malo mesa oko ekrana. Slika je odlična i sve radi super
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PFT4101 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PFT4101 Izuzetno tanki Full HD LED TV
praha12
30/12/2017
Česká republika
Doporučuji zatím žádný problém.
Zatím žádné problémy televize je rychlá a pracuje jak má.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
maabew
01/09/2022
България
Preverjen kupec
Прекрасен продукт
Както винаги перфектно изпълнение от Филипс- функционалност, дизайн и лесен за употреба
Prednosti
Качество и функцоиналност
Slabosti
Не откривам
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор
Datum uporabe 2022-05-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор
Datum uporabe 2022-05-01
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.