Izdelek ni več na voljo
Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Uživajte v najljubših oddajah, filmih in igrah s televizorjem 4K UHD, ki poskrbi, da je vsebina iz katerega koli vira videti čudovito. S sistemom Android TV, brezžično povezljivostjo in funkcijo Ambilight najljubše vsebine ne boste samo predvajali, temveč se boste popolnoma potopili v njen svet.
108 cm (43") Ambilight TV
Indeks kakovosti slike 1600
HDR Plus
Tehnologija P5 Perfect Picture
Philipsov štirijedrni procesor in zmogljivi OS Android omogočata razburljivo igranje iger. OS Android televizorja vam omogoča izredno hitro, intuitivno in zabavno pomikanje po zaslonu, uporabo aplikacij in predvajanje videoposnetkov.
Televizor Ultra HD predvaja sliko štirikrat višje ločljivosti kot običajni televizor Full HD in osvetli zaslon z več kot 8 milijoni slikovnih pik in našo edinstveno tehnologijo za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost. Zagotavlja boljšo sliko ne glede na izvirno vsebino, da lahko uživate v ostrejši sliki z izjemno globino, kontrastom, naravnim gibanjem in živahnimi podrobnostmi.
Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete
4.2
od 5
291
Ocene
82%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MakeSh00t
06/05/2020
Slovenija
Super slika tudi igrice za racunalinka filmi 4k
vsem Priporocam philips.. ki je cena nad 700 evrov...
Prednosti
4k dobra slika Amb light 3 vivid natural...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7300 series 55PUS7303 TV 4K UHD Android in 3-stransko funkcijo Ambilight
Datum uporabe 2019-11-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7300 series 55PUS7303 TV 4K UHD Android in 3-stransko funkcijo Ambilight
Datum uporabe 2019-11-06
Gunnereugi
06/06/2019
Slovenija
Odlicen televizor za malo ceno
Zadovoljen z televizorjem v vsakem pogledu.lep design lepe barve ,televizor za vsak dom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7300 series 55PUS7303 TV 4K UHD Android in 3-stransko funkcijo Ambilight
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7300 series 55PUS7303 TV 4K UHD Android in 3-stransko funkcijo Ambilight
AP46
22/01/2019
Slovenija
Izdelek ima odlične lastnosti
Lep dizajn, pregleden meni, odličen dvostranski daljinski upravljalec, zelo kvaliteten zvok in slika.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7300 series 43PUS7303 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7300 series 43PUS7303 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
Upoštevajte, da aplikacije spletne trgovine Amazon morda ne bodo vedno na voljo v vaši državi. (Aplikacije spletne trgovine Amazon trenutno delujejo le v Združenem kraljestvu, Nemčiji in Avstriji.)
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
Vgrajen Pomočnik Google bo na voljo v posodobitvi programske opreme za televizorje Android letnika 2018.
Delovanje je odvisno od vgrajenih aplikacij ChromeCast in pametnih naprav. Za več informacij obiščite spletne strani o vgrajenih izdelkih ChromeCast.