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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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  • Primarna slika
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Primarna slika

Izdelek ni več na voljo

7300 seriesIzjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV

43PUS7303/12

4.2

| (291) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 82%

Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV

Uživajte v najljubših oddajah, filmih in igrah s televizorjem 4K UHD, ki poskrbi, da je vsebina iz katerega koli vira videti čudovito. S sistemom Android TV, brezžično povezljivostjo in funkcijo Ambilight najljubše vsebine ne boste samo predvajali, temveč se boste popolnoma potopili v njen svet.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s 3-stransko funkcijo Ambilight

Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV

  • 108 cm (43") Ambilight TV

  • Indeks kakovosti slike 1600

  • HDR Plus

  • Tehnologija P5 Perfect Picture

Štirijedrni procesor in Android. Izkoristite vsebino.

Philipsov štirijedrni procesor in zmogljivi OS Android omogočata razburljivo igranje iger. OS Android televizorja vam omogoča izredno hitro, intuitivno in zabavno pomikanje po zaslonu, uporabo aplikacij in predvajanje videoposnetkov.

4K Ultra HD. Tako ostre slike, da se vam zdi, da so resničnost.

4K Ultra HD. Tako ostre slike, da se vam zdi, da so resničnost.

Televizor Ultra HD predvaja sliko štirikrat višje ločljivosti kot običajni televizor Full HD in osvetli zaslon z več kot 8 milijoni slikovnih pik in našo edinstveno tehnologijo za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost. Zagotavlja boljšo sliko ne glede na izvirno vsebino, da lahko uživate v ostrejši sliki z izjemno globino, kontrastom, naravnim gibanjem in živahnimi podrobnostmi.

Eleganten okvir in kovinsko stojalo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

291

Ocene

82%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

06/05/2020

Slovenija

Slovenija

Super slika tudi igrice za racunalinka filmi 4k

vsem Priporocam philips.. ki je cena nad 700 evrov...

Prednosti

4k dobra slika Amb light 3 vivid natural...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7300 series 55PUS7303 TV 4K UHD Android in 3-stransko funkcijo Ambilight

Datum uporabe 2019-11-06

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7300 series 55PUS7303 TV 4K UHD Android in 3-stransko funkcijo Ambilight

Datum uporabe 2019-11-06

06/06/2019

Slovenija

Slovenija

Odlicen televizor za malo ceno

Zadovoljen z televizorjem v vsakem pogledu.lep design lepe barve ,televizor za vsak dom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7300 series 55PUS7303 TV 4K UHD Android in 3-stransko funkcijo Ambilight

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7300 series 55PUS7303 TV 4K UHD Android in 3-stransko funkcijo Ambilight

22/01/2019

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlične lastnosti

Lep dizajn, pregleden meni, odličen dvostranski daljinski upravljalec, zelo kvaliteten zvok in slika.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7300 series 43PUS7303 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7300 series 43PUS7303 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.

  3. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  4. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  5. Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.

  7. Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.

  8. Upoštevajte, da aplikacije spletne trgovine Amazon morda ne bodo vedno na voljo v vaši državi. (Aplikacije spletne trgovine Amazon trenutno delujejo le v Združenem kraljestvu, Nemčiji in Avstriji.)

  9. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

  10. Vgrajen Pomočnik Google bo na voljo v posodobitvi programske opreme za televizorje Android letnika 2018.

  11. Delovanje je odvisno od vgrajenih aplikacij ChromeCast in pametnih naprav. Za več informacij obiščite spletne strani o vgrajenih izdelkih ChromeCast.