Izdelek ni več na voljo
Prenosen. Cenovno ugoden.
Iščete televizor, ki je dober, a ne preveč razkošen? Ta kompakten in cenovno ugoden LED-televizor ima vse, kar potrebujete, in nobenega odvečnega elementa. Tehnologija Pixel Plus HD zagotavlja jasno sliko, čist zvok ter enostavno premikanje iz sobe v sobo.
108 cm (43 palcev)
LED-televizor Full HD
Pixel Plus HD
Polna visoka ločljivost prinaša popolnoma novo raven ločljivosti. Poskrbi za jasnejše in svetlejše slike, boljši kontrast in naravne barve za boljšo izkušnjo gledanja na zaslonu Full HD.
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4.5
od 5
15
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dakar12
20/04/2021
Slovenija
Super
Za to ceno super TV, z osnovnimi funkcijami,primeren za majhne prostore
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 24PFS5525 LED-televizor FHD
Datum uporabe 2021-03-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 24PFS5525 LED-televizor FHD
Datum uporabe 2021-03-20
neo2022
04/05/2021
Česká republika
Levný televizor s Full HD
Na první pohled vypadá, že se jedná jen o levný televizor, má ale rozlišení Full HD, což je při velikosti úhlopříčky 60 cm více než dostačující. Televizor využijí zejména lidé, kteří mají malý pokoj, případně kuchyni, a také senioři, kteří chtějí mít lehce ovladatelný model. Je to prostě to okřídlené za málo peněz, hodně muziky
Prednosti
cena, velikost, rozlišení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 24PFS5525 Televizor LED FHD
Datum uporabe 2021-01-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 24PFS5525 Televizor LED FHD
Datum uporabe 2021-01-04
Zafir_r
07/09/2022
България
Preverjen kupec
Харесвам продуктите на "Philips".
Харесвам всички продукти на "Philips", които съм успяла да си закупя.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 43PFS5525 FHD LED телевизор
Datum uporabe 2020-09-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 43PFS5525 FHD LED телевизор
Datum uporabe 2020-09-07
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.