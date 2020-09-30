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Izdelek ni več na voljo

4000 seriesIzjemno tanek LED-televizor Full HD

43PFS4131/12

4.1

| (22) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vsak dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu z vrhunsko sliko Full HD in jasnim zvokom.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

  • 108 cm (43 palcev)

  • LED-televizor Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Indeks kakovosti slike izboljša vse elemente gledanja

Indeks kakovosti slike izboljša vse elemente gledanja

Indeks kakovosti slike s Philipsovimi slikovnimi tehnologijami in naprednimi mehanizmi za obdelavo slike izboljša slikovne elemente: ostrino, gibanje, kontrast in barve. Pri vsakem viru lahko uživate v izjemno ostrih sliki neverjetnih podrobnosti in globine, najglobljih črnih in najsvetlejših belih odtenkov, najživahnejših barv ter naravnih in pristnih kožnih odtenkov.

Dva vhoda HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost

Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

Izjemno tanka stojala črne barve

Temni, skrivnostni in neverjetno močni. Črna tanka stojala Philips televizijo ponesejo na novo raven. Trpežna in izjemno lahka zasnova popolnoma odraža eleganco in slog novega televizorja. Čeprav so majhna, so hkrati neverjetno zmogljiva.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.1

od 5

22

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

30/09/2020

Slovenija

Slovenija

dober TV

Imam ga kot svoj drugi TV in ustreza v vseh pogledih

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Datum uporabe 2018-09-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Datum uporabe 2018-09-30

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Jednoduché ovládání a nastavení parametrů

Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD

19/08/2017

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Nelze zatím najít chybu.

Potřeboval jsem další televizor, protože jsem byl upoután na lůžko. Vybral jsem jako vždy značku Philips, protože mne dosud nikdy nezklamala. Udělal jsem dobře. Doporučuji jako malý televizor do domácnosti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.