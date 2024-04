Integriran Netflix z namenskim gumbom na daljinskem upravljalniku

Integriran dostop do storitve Netflix omogoča enostavnejši, hitrejši in priročnejši ogled najnovejših filmov in televizijskih serij prek vašega računa. Ne potrebujete zunanjih predvajalnikov ali satelitske televizije, zaradi česar so stroški delovanja nižji, namestitev enostavnejša, vaši prostori pa bodo ohranili sodoben videz. Namenski gumb Netflix na daljinskem upravljalniku omogoča takojšen dostop in učinkovito rabo. Za aktivacijo storitve Netflix veljajo pogoji in določila storitve.