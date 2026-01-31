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40PFK6300/12
Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Televizor Full HD serije 6300 s tehnologijo Perfect Pixel HD predvaja tekočo, čisto in jasno sliko za živahno in pristno doživetje. Zaradi pravih materialov, tankih linij in edinstvenih funkcij, kot je Ambilight, je še elegantnejši.
102 cm (40")
LED-televizor Full HD
DVB-T/C/S/S2
Za nagnjeno sredinsko stojalo smo izbrali prefinjeno visokosijajno srebrno površino, ki smo jo dopolnili z izjemno tankim ukrivljenim vratom, da smo ustvarili zasnovo televizorja, ki čudovito dopolni vsako sodobno opremo prostora.
Naša posebna programska oprema sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.
Na podlagi nagrajene dediščine smo kakovost slike visoke ločljivosti povzdignili na povsem novo raven. Philipsov procesor Perfect Pixel HD zagotavlja tekočo in neverjetno ostro sliko. Od bogatejših in živahnejših barv do naravnih kožnih odtenkov ter globljih črnih in svetlejših belih odtenkov – vse podrobnosti so prava paša za oči.
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Ocene
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.