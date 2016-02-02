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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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Izdelek ni več na voljo

6500 seriesTanek LED-televizor Full HD s programom Android™

40PFH6550/88

3.5

| (69) Ocene

Tanek LED-televizor Full HD s programom Android

Več kot samo prijetnega videza: televizor FHD serije 6500 s programom Android. Začnemo s tehnologijo Pixel Plus HD za čudovito sliko; nato dodamo Ambilight, sodobno zasnovo in pristne materiale, da vam zagotovimo povsem nove užitke.

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99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

S 3-stransko funkcijo Ambilight

Tanek LED-televizor Full HD s programom Android

  • 102 cm (40")

  • LED-televizor Full HD

  • Dvojedrni procesor, 8 GB in razširljiv

  • DVB-T/C

Sodobna zasnova dopolnjuje notranjo opremo prostora

Sodobna zasnova popolnoma dopolni notranjo opremo prostora. Ker mora televizor biti enako čudovit tudi, ko je izklopljen.

Micro Dimming Pro za neverjeten kontrast

Micro Dimming Pro za neverjeten kontrast

Micro Dimming Pro optimira kontrast televizorja glede na osvetlitev prostora. Svetlobni senzor in posebna programska oprema analizirata sliko na 6400 različnih delih, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju – podnevi ali ponoči.

Perfect Natural Motion za tekočo in izjemno ostro sliko

Perfect Natural Motion za tekočo in izjemno ostro sliko

Ker radi uživate v filmih, zahtevate najboljšo sliko. Naša nagrajena tehnologija za izboljšavo slike Perfect Natural Motion odpravlja tresenje za izredno tekočo sliko. Filmi so posneti s hitrostjo 24 sličic na sekundo. Perfect Natural Motion zagotavlja štirikrat višjo hitrost s 100 sličicami na sekundo. To odpravlja tresenje, zato je slika vedno tekoča in neverjetno ostra.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.5

od 5

69

Ocene

02/02/2016

Slovenija

Slovenija

izdelek odličen enostaven

preprost fenomenalen dizajn s postavitvijo na steno super ambient

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6500 series 40PFH6550 Tanek LED-televizor Full HD s programom Android™

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6500 series 40PFH6550 Tanek LED-televizor Full HD s programom Android™

11/12/2020

Slovensko

Slovensko

Tv

Produkt je super , len skoda ze softver je uz zastaraly nevieme ho upgretovat

Prednosti

Osvetlenie, a ostatne ,

Slabosti

Novy softver sa neda stiahnut

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6500 series 50PFH6550 Tenký LED TV s rozlíš. Full HD so sys. Android™

Datum uporabe 2018-12-11

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6500 series 50PFH6550 Tenký LED TV s rozlíš. Full HD so sys. Android™

Datum uporabe 2018-12-11

07/05/2019

România

România

Este un tv excelent

Ambilight este extraordinar și spectaculos,după update totul se mișcă bine, culori frumoase,telecomanda extrem de practica,și bine gândită și în sfârșit pot să îmi aranjez programele cum vreau

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6500 series 40PFH6550 Full HD Slim LED TV powered by Android™

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6500 series 40PFH6550 Full HD Slim LED TV powered by Android™

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.

  2. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  3. Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.

  4. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  5. Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.

  6. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  7. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  8. Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.

  9. Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.

  11. Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.

  12. Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejše. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.