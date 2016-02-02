Izdelek ni več na voljo
40PFH6550/88
Tanek LED-televizor Full HD s programom Android
Več kot samo prijetnega videza: televizor FHD serije 6500 s programom Android. Začnemo s tehnologijo Pixel Plus HD za čudovito sliko; nato dodamo Ambilight, sodobno zasnovo in pristne materiale, da vam zagotovimo povsem nove užitke.
102 cm (40")
LED-televizor Full HD
Dvojedrni procesor, 8 GB in razširljiv
DVB-T/C
Sodobna zasnova popolnoma dopolni notranjo opremo prostora. Ker mora televizor biti enako čudovit tudi, ko je izklopljen.
Micro Dimming Pro optimira kontrast televizorja glede na osvetlitev prostora. Svetlobni senzor in posebna programska oprema analizirata sliko na 6400 različnih delih, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju – podnevi ali ponoči.
Ker radi uživate v filmih, zahtevate najboljšo sliko. Naša nagrajena tehnologija za izboljšavo slike Perfect Natural Motion odpravlja tresenje za izredno tekočo sliko. Filmi so posneti s hitrostjo 24 sličic na sekundo. Perfect Natural Motion zagotavlja štirikrat višjo hitrost s 100 sličicami na sekundo. To odpravlja tresenje, zato je slika vedno tekoča in neverjetno ostra.
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3.5
od 5
69
Ocene
acitaci
02/02/2016
Slovenija
izdelek odličen enostaven
preprost fenomenalen dizajn s postavitvijo na steno super ambient
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6500 series 40PFH6550 Tanek LED-televizor Full HD s programom Android™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6500 series 40PFH6550 Tanek LED-televizor Full HD s programom Android™
SLNIEČKO
11/12/2020
Slovensko
Tv
Produkt je super , len skoda ze softver je uz zastaraly nevieme ho upgretovat
Prednosti
Osvetlenie, a ostatne ,
Slabosti
Novy softver sa neda stiahnut
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6500 series 50PFH6550 Tenký LED TV s rozlíš. Full HD so sys. Android™
Datum uporabe 2018-12-11
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6500 series 50PFH6550 Tenký LED TV s rozlíš. Full HD so sys. Android™
Datum uporabe 2018-12-11
CRYS73
07/05/2019
România
Este un tv excelent
Ambilight este extraordinar și spectaculos,după update totul se mișcă bine, culori frumoase,telecomanda extrem de practica,și bine gândită și în sfârșit pot să îmi aranjez programele cum vreau
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6500 series 40PFH6550 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6500 series 40PFH6550 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejše. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.