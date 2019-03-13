IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki

Izdelek ni več na voljo

4000 seriesIzjemno tanek LED-televizor Full HD

40PFH4201/88

1.5

| (2) Ocene

Tanek LED-televizor Full HD

Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vsak dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu z vrhunsko sliko Full HD s tehnologijo Perfect Motion Rate in jasnim zvokom.

Poglej vse prednosti
TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

Tanek LED-televizor Full HD

  • 102 cm (40")

  • LED-televizor Full HD

  • DVB-T/C

Izjemno tanke linije za prefinjen profil

Izjemno tanke linije za prefinjen profil

Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.

Izjemno tanka stojala črne barve

Temni, skrivnostni in neverjetno močni. Črna tanka stojala Philips televizijo ponesejo na novo raven. Trpežna in izjemno lahka zasnova popolnoma odraža eleganco in slog novega televizorja. Čeprav so majhna, so hkrati neverjetno zmogljiva.

Digital Crystal Clear za natančnost, ki jo boste hoteli deliti

Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

1.5

od 5

2

Ocene

5
4
3

13/03/2019

Magyarország

Magyarország

A Philips ne gyártson TV-t

Logikátlan és lassú, rosszul kitalált menürendszer. A TV 2,5 éves, de már képhibája van, és természetesen már nem garanciális.

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV

21/04/2019

Magyarország

Magyarország

Elképesztően amatőr

Eddig is sok problémám volt vele, de ma telt be a pohár. Letöltöttem egy évad sorozatot (~60 GB), de nem tudom megnézni, mert feliratok választásakor a készülék szoftvere összeomlik. Egyszerűen kikapcsol.

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.