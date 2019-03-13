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40PFH4201/88
Tanek LED-televizor Full HD
Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vsak dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu z vrhunsko sliko Full HD s tehnologijo Perfect Motion Rate in jasnim zvokom.
102 cm (40")
LED-televizor Full HD
DVB-T/C
Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.
Temni, skrivnostni in neverjetno močni. Črna tanka stojala Philips televizijo ponesejo na novo raven. Trpežna in izjemno lahka zasnova popolnoma odraža eleganco in slog novega televizorja. Čeprav so majhna, so hkrati neverjetno zmogljiva.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
1.5
od 5
2
Ocene
Szabolcs
13/03/2019
Magyarország
A Philips ne gyártson TV-t
Logikátlan és lassú, rosszul kitalált menürendszer. A TV 2,5 éves, de már képhibája van, és természetesen már nem garanciális.
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Jézus
21/04/2019
Magyarország
Elképesztően amatőr
Eddig is sok problémám volt vele, de ma telt be a pohár. Letöltöttem egy évad sorozatot (~60 GB), de nem tudom megnézni, mert feliratok választásakor a készülék szoftvere összeomlik. Egyszerűen kikapcsol.
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.