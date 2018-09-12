Izdelek ni več na voljo
40PFH4009/88
LED-televizor Full HD
Z LED-televizorjem Full HD Philips serije 4100 boste vsi uživali v čisti in jasni sliki. Zaradi minimalistične zasnove, živahne slike in odličnega zvoka je idealna izbira za prostor vašega doma.
102 cm (40")
LED-televizor Full HD
DVB-T/C
Philips je ustvaril Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če uživate v najljubši telenoveli, spremljate novice ali s prijatelji gledate videoposnetke, vedno lahko uživate v sliki z optimalnim kontrastom, barvami in ostrino.
Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.
Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.
3.8
od 5
11
Ocene
podoknom
12/09/2018
Slovenija
prav dobro
nima presežkov, hd je dober. Pri bol direktni svetlobi slika slabše vidna.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD
luv4e67
05/11/2016
България
много съм доволна от този продукт
Останах много доволна от този телевизор. За сега нямам забележки.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4009 Full HD светодиоден телевизор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4009 Full HD светодиоден телевизор
AVX480413
05/01/2015
Polska
technologicznie dobry telewizor
Jak w przypadku każdego nowego produktu, trzeba przyswoić jego obsługę. Jednak jest ona bardzo prosta, co jest ogromną zaletą. Jakość nie budzi zastrzeżeń. Bardzo ładne wzornictwo. Wyróżnia się na tle innych producentów
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Za Pause TV in snemanje na USB morate nadgraditi programsko opremo. Več podrobnosti o posodobitvi programske opreme si oglejte na spletni strani www.philips.com/TV v možnosti za podporo.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.