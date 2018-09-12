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Izdelek ni več na voljo

4000 seriesLED-televizor Full HD

40PFH4009/88

3.8

| (11) Ocene

LED-televizor Full HD

Z LED-televizorjem Full HD Philips serije 4100 boste vsi uživali v čisti in jasni sliki. Zaradi minimalistične zasnove, živahne slike in odličnega zvoka je idealna izbira za prostor vašega doma.

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99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

LED-televizor Full HD

  • 102 cm (40")

  • LED-televizor Full HD

  • DVB-T/C

Digital Crystal Clear: natančnost, ki jo boste hoteli deliti

Philips je ustvaril Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če uživate v najljubši telenoveli, spremljate novice ali s prijatelji gledate videoposnetke, vedno lahko uživate v sliki z optimalnim kontrastom, barvami in ostrino.

LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom

Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.

Dva vhoda HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost

Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.8

od 5

11

Ocene

1

12/09/2018

Slovenija

Slovenija

prav dobro

nima presežkov, hd je dober. Pri bol direktni svetlobi slika slabše vidna.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD

05/11/2016

България

България

много съм доволна от този продукт

Останах много доволна от този телевизор. За сега нямам забележки.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4009 Full HD светодиоден телевизор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4009 Full HD светодиоден телевизор

05/01/2015

Polska

Polska

technologicznie dobry telewizor

Jak w przypadku każdego nowego produktu, trzeba przyswoić jego obsługę. Jednak jest ona bardzo prosta, co jest ogromną zaletą. Jakość nie budzi zastrzeżeń. Bardzo ładne wzornictwo. Wyróżnia się na tle innych producentów

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Za Pause TV in snemanje na USB morate nadgraditi programsko opremo. Več podrobnosti o posodobitvi programske opreme si oglejte na spletni strani www.philips.com/TV v možnosti za podporo.

  2. Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  5. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  6. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.