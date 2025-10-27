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Business Monitor LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C

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Business MonitorLCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C

40B1U5600/00

Business Monitor LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C

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Programska oprema in gonilniki

Gonilniki za Windows 7

  • ZIP dat., 11 kB
  • 27 October 2025

Gonilniki za Windows 8

  • ZIP dat., 11 kB
  • 27 October 2025

Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe

  • PDF dat., 14.9 MB
  • 18 June 2026

Oznaka o energiji

  • PDF dat., 75.1 kB
  • 18 June 2026

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