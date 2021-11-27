Izdelek ni več na voljo
32PHS4504/12
LED-televizor
Majhnost je tudi popolnost z LED-televizorjem, ki je ustvarjen za majhne prostore. Pixel Plus HD ohranja sliko ostro, zvok pa jasen. Privoščite si maratonsko gledanje serij, medtem ko kuhate, ali glejte filme, medtem ko ste na tekalni stezi.
80 cm (32 palcev)
Indeks kakovosti slike 200
LED-televizor
Pixel Plus HD
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4.8
od 5
4
Ocene
Turboto
27/11/2021
България
Preverjen kupec
Нямам проблеми със телевизията
Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки
Slabosti
Не може да се ъпдейтва автоматично
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Datum uporabe 2019-11-27
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Datum uporabe 2019-11-27
Behemoth96
26/11/2020
Polska
dla rodziców mega
W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!
Prednosti
zgrabny mały i prosty w obsłudze
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Datum uporabe 2020-05-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Datum uporabe 2020-05-25
Juana1975
20/01/2020
Polska
Bardzo dobry
Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam
Prednosti
Tani , dobra marka
Slabosti
Słabe glosniki
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Datum uporabe 2019-12-20
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Datum uporabe 2019-12-20
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.