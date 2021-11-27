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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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Izdelek ni več na voljo

4500 seriesLED-televizor

32PHS4504/12

4.8

| (4) Ocene

LED-televizor

Majhnost je tudi popolnost z LED-televizorjem, ki je ustvarjen za majhne prostore. Pixel Plus HD ohranja sliko ostro, zvok pa jasen. Privoščite si maratonsko gledanje serij, medtem ko kuhate, ali glejte filme, medtem ko ste na tekalni stezi.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s tehnologijo Pixel Plus HD

LED-televizor

  • 80 cm (32 palcev)

  • Indeks kakovosti slike 200

  • LED-televizor

  • Pixel Plus HD

Enostavno premikanje. Skrito zadnje stojalo z majhnim podstavkom.

Jasni zvočni posnetki iz zvočnikov polnega razpona.

LED-televizor HD. Kristalno čista ločljivost.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

4

Ocene

3
2
1

27/11/2021

България

България

Preverjen kupec

Нямам проблеми със телевизията

Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки

Slabosti

Не може да се ъпдейтва автоматично

Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Datum uporabe 2019-11-27

Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Datum uporabe 2019-11-27

26/11/2020

Polska

Polska

dla rodziców mega

W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!

Prednosti

zgrabny mały i prosty w obsłudze

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Datum uporabe 2020-05-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Datum uporabe 2020-05-25

20/01/2020

Polska

Polska

Bardzo dobry

Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam

Prednosti

Tani , dobra marka

Slabosti

Słabe glosniki

Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Datum uporabe 2019-12-20

Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Datum uporabe 2019-12-20

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.